Die Aargauer Kantonspolizei soll in der Aarauer Telli ein neues Gebäude erhalten. Der Regierungsrat beantragt jetzt für die Projektierung des neuen Gebäudes beim Grossen Rat einen Verpflichtungskredit von 4'440'000 Franken. Das teilt die Staatskanzlei am Freitagmorgen mit.

Das Gebäude soll das bestehende Kommando und die Notrufzentrale ergänzen und auf der Wiese neben dem Telli-Hochhaus zu stehen kommen. Der Baustart ist für Mitte 2022 vorgesehen.

Der Bestand der Aargauer Kantonspolizei wächst. Im neuen Gebäude sollen zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Ausserdem werden vier Aussenstandorte in das Hauptquartier integriert, Platz für Ausbildung und Trainings sowie für Kriminaltechnik (Forensik) geschaffen.

Eine weitere Einheit im Neubau bilden die Ermittler für Wirtschaftsdelikte und die Mitarbeitenden der kantonalen Staatsanwaltschaft. Für das neue Polizeigebäude gelten erhöhte Sicherheitsanforderungen hinsichtlich der Einrichtungen der Kriminaltechnik sowie der sicherheitspolizeilichen Trainingsräume mit Waffen- und Munitionslager.

Stützpunkte in Aarau und Buchs schliessen

Die Konzentration hat zur Folge, dass ab 2027 40 Prozent der Angehörigen der Kantonspolizei am Standort in der Aarauer Telli arbeiten werden. Der Stützpunkt im Amtshaus Aarau, der Standort in Buchs und zwei weitere dezentrale Standorte in Aarau fallen weg.

Die Projektierung bis zur Baureife übernimmt das Generalplanerteam SAM Architekten und Partner aus Zürich, das als Sieger aus dem Wettbewerb hervorging. Die Gesamtkosten werden rund 63 Millionen Franken betragen. Beim Bau sollen nachhaltige Materialien verwendet werden, wie es in der Mitteilung heisst. (mwa)