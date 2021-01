Neues Anmeldeverfahren für Covid-Impfung im Aargau: Das müssen Sie wissen

In den beiden Impfzentren an den Kantonsspitälern Aarau (KSA) und Baden (KSB) standen bisher nur etwa 2500 Termine pro Woche zur Verfügung. Nächste Woche sind es bereits 6800 Termine und in der Folgewoche 8300. Die Zahl der verfügbaren Impftermine wird also laufend ausgebaut.

Wann kommt mehr Impfstoff?

Der Kanton hat bereits 15'299 Dosen des Moderna-Impfstoffes erhalten. Dieser wird ab nächster Woche verimpft. In einem ersten Schritt in den Alters- und Plegeheimen. Nächste Woche erwartet der Kanton auch 9562 Impfdosen von Pfizer/Biontech. Diese werden in den beiden Impfzentren am KSA und KSB verwendet.

Wie viele Aargauerinnen und Aargauer sind schon geimpft?

Der Kanton hat bisher 17'744 Impfdosen von Pfister/Biontech erhalten. Diese reichen, um 8872 Personen zweimal zu impfen. Bis am Mittwoch haben laut Gesundheitsdepartement etwa 4500 Personen eine erste Impfung erhalten. 750 von ihnen leben in Alters- und Pflegeheimen.

Wann werden weitere Impfzentren eröffnet?

Im Moment steht noch nicht genügend Impfstoff zur Verfügung, um bereits nächste Woche neue Impfzentren in Betrieb zu nehmen. Eine Anmeldung ist jedoch ab Montag an allen geplanten Standorten möglich. Die Termine werden einfach erst zugewiesen, wenn der Standort in Betrieb ist. Das zweite Impfzentrum des Kantonsspitals Baden auf dem Areal der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) ist voraussichtlich ab dem 25. Januar betriebsbereit.

Wie viele andere Impfzentren sind geplant und wo?

Neben den Impfzentren der beiden Kantonsspitäler in Aarau, Baden und Windisch plant der Kanton Zentren an den Spitälern Muri, Rheinfelden, Laufenburg, Leuggern, Menziken und Zofingen. Sie nehmen ihren Betrieb voraussichtlich ab Februar auf. Das Impfzentrum an der Hirslanden Klinik Aarau folgt dann voraussichtlich ab März.