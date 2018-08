Der Maiswurzelbohrer gilt als der wirtschaftlich gefährlichste Schädling für den Mais. In den USA verursacht er jährlich Kosten von ungefähr einer Milliarde Dollar, weil er bis zu 50 Prozent der Ernte zerstört. Die Larven des Käfers befallen die Wurzeln des Mais. Dadurch wird die Pflanze geschwächt, kann umfallen und absterben. In den 90er-Jahren gelangte der Schädling von Nordamerika nach Europa und wurde auch in der Schweiz – vor allem im Tessin – in Fallen gefangen.

Die kantonalen Pflanzenschutzdienste stellen jedes Jahr über 200 Fallen auf. Geht ein Käfer in die Falle, müssen vor der Maisernte Massnahmen eingeleitet werden, damit er sich nicht weiter ausbreitet. Anfang Juli sind zum ersten Mal Maiswurzelbohrer im Aargau aufgetaucht. Sie wurden in Möhlin gefangen. Seither wurde der Schädling im Fricktal und im Raum Rothrist gefunden. Inzwischen gingen bereits mehrere Dutzend Käfer in die Fallen. «Das gab es noch nie», sagt Andi Distel, Leiter Pflanzenschutzdienst des Landwirtschaftlichen Zentrums Liebegg. Er vermutet, dass die Käfer im Fricktal aus Süddeutschland über den Rhein eingeflogen sind. Erwachsene Tiere können bis zu 70 Kilometer weit fliegen. Nach Rothrist seien sie wohl als blinde Passagiere über die Hauptverkehrsachsen gelangt.