Die moderne Mister-Wahl findet nicht auf einer Bühne statt, gewählt wird nicht mehr per Telefon. Alles passiert online, auf der Website der Veranstaltung – und auf Social Media. Dort müssen sich die Kandidaten präsentieren, Follower gewinnen und von sich überzeugen. Hier kann man wöchentlich für seinen Favoriten voten, jeden Sonntag wird ausgewertet, wer am meisten Punkte hat.

2012 wurde der letzte Mister Schweiz gewählt, danach wurde es still um den Männer-Schönheitswettbewerb. Ein neues Format will die Mister-Wahl nun wieder aufleben lassen. Gesucht wird nicht der schönste Mann des Landes, sondern «Mister Right» - der Richtige. Nicht die Äusserlichkeiten sollen beim «Swiss Men's Award» im Vordergrund stehen, sondern der Charakter der Kandidaten.

An die Herausforderung «Mister Right» haben sich drei Aargauer Kandidaten gewagt:

Jonas Busslinger (21), Logistiker, kommt aus Seon.

(21), Logistiker, kommt aus Seon. Markus Majid (24), Student Gesundheitswissenschaften und Technologie (ETH), kommt aus Baden.

(24), Student Gesundheitswissenschaften und Technologie (ETH), kommt aus Baden. Yannick Rafael Müller (29), Fachmann Gesundheit EFZ in einer Entzugsklinik, kommt aus Möhlin.

Wir haben ihnen ein paar Fragen zu ihrer Kandidatur gestellt:

Was hat Sie dazu bewogen, bei der Wahl zum Mister Right mitzumachen?

Jonas Busslinger: Ich habe es auf Social Media mitbekommen. Früher habe ich immer die Mister Schweiz Wahl mitverfolgt und es war schon lange ein Traum von mir, dabei zu sein.

Markus Majid: Nachdem ich den Aufruf auf Social Media gesehen habe, war ich zunächst unsicher. Eine Arbeitskollegin hat mich dann aber überzeugt, mitzumachen.

Yannick Rafael Müller: Ich habe den Aufruf von Rafael Beutl auf Instagram gesehen. Was mich angesprochen hat, war jedoch der Satz von Janosch Nietlispach: «Lieber zehn Kilo mehr auf den Rippen, dafür ein guter Charakter».

Was versprechen Sie sich davon?

Busslinger: Mein Ziel ist es, einmal hauptberuflich Model zu sein. Deshalb bin ich auch im Team von Rafael Beutl und Nadine Vinzens. Ich hoffe, dass der Mister Right Award mich weiterbringen kann.

Majid: Ich habe anfangs gar nicht damit gerechnet, weiterzukommen. Habe mir deshalb auch nicht überlegt, was ich davon gewinnen könnte. Ich habe vor allem Spass an der Challenge.

Müller: In meinem Job in der Pflege gebe ich viel von mir selbst. Hier mache ich etwas nur für mich. Ebenfalls möchte ich aufzeigen, dass es in der Schweiz Menschen gibt, denen es nicht so gut geht und mich für diese einsetzen.

Das Vorstellungs-Video von Yannick Rafael Müller: