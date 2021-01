Neuer Landammann Stephan Attiger: «Man muss Kritik aushalten können»

Regierungsrat Stephan Attiger (FDP) musste sich Anfang 2020 einer Rückenoperation unterziehen, zudem erkrankte er – wie seine beiden Regierungskollegen Urs Hofmann und Markus Dieth – an Covid-19. «Man geht davon aus, dass man zumindest für eine gewisse Zeit immun ist, wenn man Corona hatte. Dennoch bin ich vorsichtig und halte mich an Abstands- und Hygieneregeln», sagt Attiger, als die AZ ihn in seinem Büro zum Interview trifft. 2021 ist für den 53-Jährigen ein spezielles Jahr: Als neuer Landammann steht er der Regierung vor.

Die Frage scheint banal, aber in Coronazeiten muss man sie ernsthaft stellen: Wie geht es Ihnen?

Stephan Attiger: Mir geht es gut, ich habe keine Beschwerden mehr und fühle mich fit. Auf dem Hometrainer bin ich noch nicht ganz bei 100 Prozent meiner früheren Leistungsfähigkeit, aber schon auf einem guten Weg dorthin.

Wie haben Sie Weihnachten gefeiert und die Festtage verbracht?

Weihnachten haben wir im ganz kleinen Rahmen gefeiert, nur mit der Familie. Ich hoffe, dass wir das grössere Fest mit der Verwandtschaft später nachholen können. Danach war ich ein paar Tage in der Innerschweiz in den Ferien beim Langlaufen. Wir hatten in dieser Zeit auch ein paar Regierungssitzungen, aber alle per Skype, also waren Ferien möglich.

Die Pandemie macht vieles unmöglich, alle müssen verzichten – bei was fällt Ihnen das am schwersten?

Bei dem, was wohl alle am meisten vermissen: Freunde zu treffen, das gesellige Zusammensein, Kontakte zu pflegen.