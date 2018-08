Neuer Kommandoposten: Der Aargau hat jetzt den modernsten Bunker

Ein schweres Erdbeben, ein Unfall in einem Atomkraftwerk, ein flächendeckender Stromausfall – in solchen Notsituationen müsste die Aargauer Regierung ihre Geschäfte vom kantonalen Kommandoposten auf der Liebegg aus führen, sieben Meter unter dem Boden. Grundsätzlich könnte man hier für unbeschränkte Zeit überleben, dafür sorgen Notstrom-, Lüftungs- und moderne Kommunikationsanlagen. Die Reserven wie Öl und Wasser sind allerdings für zwei Wochen unter Volllast ausgelegt. Bei der Führung durch die frisch renovierte Anlage fällt Regierungsrat Markus Dieth zudem auf: Es gibt nur vier Arbeitsplätze und vier Schlafmöglichkeiten für die fünf Regierungsräte. «Einer muss Wache schieben», mutmasst Dieth schmunzelnd. Guido Beljean, Sektionsleiter Militär und Bevölkerungsschutz, stellt aber klar: «Ein zusätzlicher Arbeitsplatz wird noch eingerichtet und beim Schlafen würde abgewechselt.»

Bei seiner Ansprache weist Dieth auf ein weiteres Detail hin: «Es gibt keine Gefängniszelle – du musst keine Angst haben, eingesperrt zu werden», sagt er zur ehemaligen Grossratspräsidentin Barbara Roth. Diese hatte im März 2004 unwillentlich den Standort des Regierungsbunkers verraten und dafür einen Verweis kassiert – damals war der Standort noch geheim. In der Zwischenzeit kommuniziert man offener: «Die Renovation hat 3,8 Millionen Franken an Steuergeldern gekostet, da darf man auch zeigen, was gemacht wurde», sagt Dieter Wicki, Chef Kantonaler Führungsstab. Da die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, durfte Markus Dieth als Vorsteher des Departements Finanzen und Ressourcen die Anlage an die Vorsteherin des Militärdepartements, Franziska Roth, übergeben.