Von den Zuschauern zu Hause und im Saal erhielten Sie über die Hälfte aller Stimmen. Wie erklären Sie sich die hohe Zustimmung?

Bei meiner Arbeit geht es um das Wohl von Kindern, das berührt viele Leute. Kindsmisshandlung ist ein sehr emotionales Thema. Dazu beigetragen hat vermutlich auch, dass sich die Kinderschutzgruppe schon sehr lange in der Region engagiert. Der Preis ist auch das Verdienst der anderen sechs Mitglieder der Kinderschutzgruppe. Ich selbst trage nur einen Teil zum Gelingen bei.

Nun sind Sie «Aargauer des Jahres». Inwiefern können Sie von diesem Titel profitieren?

Ich hoffe, dass die Auszeichnung die Kinderschutzgruppe weiterbringt und das Bewusstsein für das Thema Gewalt an Kindern in der Bevölkerung weiter wächst. Schön wäre, wenn es einen Schub in der Öffentlichkeitsarbeit und somit auch in der Prävention gäbe.