Die Aufgabe, die Grossrätin Lilian Studer (EVP) dem Regierungsrat stellt, ist anspruchsvoll: Er soll erkunden, wie es mit Einsamkeit im Aargau steht, und dann dem Grossen Rat Auskunft über die gewonnenen Erkenntnisse geben.

Mit diesem Auftrag betritt der Regierungsrat Neuland. Denn bisher waren die Anfragen und Aufträge aus dem Grossen Rat meist ziemlich konkret und damit klar und fassbar. Das belegt auch ein kurzer Blick auf die jüngsten Vorstösse. Da geht es etwa um Klimaschutzprojekte im Aargau, um den Pauschalabzug von Krankenkassenprämien, um die Anschaffung eines Lärmblitzers oder um Wasserstofftankstellen. Und nun also die Einsamkeit.

Einsamkeit macht krank

Das Thema haben die Briten für die Politik entdeckt. 2018 beauftragte Theresa May die Staatssekretärin Tracey Crouch mit dem Aufbau eines Ministeriums, das sich mit dem Phänomen Einsamkeit beschäftigen soll. Dies mit dem Ziel, diese für die Briten möglichst gering zu halten. Anlass dazu war nicht die drohende Vereinsamung der Briten durch den nahenden Brexit. Die Einsamkeit hatte die Insel schon vorher erreicht: In England fühlen sich bereits heute 9 Millionen der 65,6 Millionen Einwohner häufig oder immer einsam. Einsame Britinnen und Briten stellen also eine bedeutende Minderheit im Königreich. Das Rote Kreuz sprach von einer «Epidemie im Verborgenen». Auch diesen Kampf muss und will Theresa May führen.