Neue Testkits Ab nächster Woche wird an Aargauer Schulen wieder regelmässig getestet – und noch vor den Herbstferien auch geimpft Wegen verunreinigter Testkits können an Aargauer Schulen nach den Ferien zunächst keine regelmässigen Tests durchgeführt werden. Nun hat der Kanton einen neuen Hersteller gefunden. Mit einer Woche Verspätung wird nun getestet. Zudem soll es noch vor den Herbstferien Impfungen an den Schulen geben.

Mit eeinem neuen Hersteller soll nun auch im Kanton Aargau repetitives Testen wieder möglich sein. Gaetan Bally / KEYSTONE

Das repetitive Testen an Schulen und sozialmedizinischen Institutionen wird am 16. August wieder aufgenommen. Wie das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) am Freitag mitteilt, habe man einen neuen Testkit-Lieferanten gefunden. Noch am Mittwoch hiess es von Seiten des Kantons, dass der Aargau nicht auf andere Auf andere Lieferanten von Testmaterial ausweichen könne. Dies hat sich offenbar rasch geändert: Mit dem Hersteller Procomcure Biotech habe das DGS einen Lieferanten gewonnen, der bereits diesen Freitag neue Testkits an den Kanton Aargau geliefert habe.

Der bisherige Testkit-Hersteller Disposan musste im Juli verunreinigte Testkits zurückrufen, weswegen das repetitive Testen bereits für zwei Wochen unterbrochen werden musste. Daraufhin hatte die Herstellerfirma sämtliche Testkits ausgetauscht. Wie das DGS mitteilt, haben diese jedoch keine Swissmedic-Freigabe erhalten.

Mit einer Woche Verspätung kann an Aargauer Schulen nun wieder regelmässig getestet werden. In der kommenden Woche werden die Testkits an die 141 teilnehmenden Schulen ausgeliefert. Ab dem 23. August können dann auch Betriebe und Pflegeheime wieder repetitiv testen. Gleichzeitig wird das zentrale Poolen eingeführt, das den Aufwand für teilnehmende Organisationen deutlich reduziert. So können sich damit bereits Betriebe beim Kanton registrieren, bei denen mindestens eine testwilligen Person angestellt ist. Die Teilnahme an den Tests bleibt freiwillig.

Impfen direkt vor Ort an den Schulen

Zudem arbeite der Kanton mit Hochdruck daran, ein Impfangebot für Schülerinnen und Schüler vor Ort an den Schulen zur Verfügung zu stellen. Gestartet werden soll noch im August an den kantonalen Mittelschulen. Danach folgen zeitnah Berufsfachschulen. In einem zweiten Schritt sollen noch vor den Herbsferien Impfungen auch an der Oberstufe der Volksschule angeboten werden. Die Detailplanung werde laut DGS ab nächster Woche schrittweise mit den betroffenen Schulen und in Zusammenarbeit mit dem Departement für Bildung, Kultur und Sport (BKS) in Angriff genommen.

Mit den Testkits des neuen Herstellers muss nun nicht mehr mit einer Kochsalzlösung, sondern mit zwei Millilitern Wasser gegurgelt werden, das sich in einem der verschlossenen Röhrchen befindet. Mit Hilfe eines Trichters wird der Speichel dann in das zweite Röhrchen gegeben, in dem sich eine dickflüssige Stabilisierungslösung zur Konservierung der Speichelprobe befindet. (phh)