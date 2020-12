Neue Strategie, altes Filialnetz: Wie die AKB in den nächsten vier Jahren weiter wachsen will

So forsch die Aargauische Kantonalbank (AKB) zuletzt um die Gunst der Kunden der ehemaligen Neuen Aargauer Bank (NAB) warb, so zahm liest sich das Strategiepapier der AKB für die kommenden vier Jahre. Evolution statt Revolution – so bringt es die Bank selbst auf den Punkt. Doch im Gegensatz zur Credit Suisse, die nicht nur das Ende der NAB beschloss, sondern auch 18 von 30 gemeinsamen Filialen strich, will die AKB an ihren 32 Standorten festhalten. «Wir bieten auch abseits der Zentren die Möglichkeit für persönliche Beratungen», sagt AKB-Direktionspräsident Dieter Widmer. Warum?