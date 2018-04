Während Strassensanierungen an Kantonsstrassen im Innerorts-Bereich nach der heutigen Regelung vom Kanton mitfinanziert werden, müssen die Gemeinden die Kosten für neue Strassenlampen vollständig übernehmen.

Doch das könnte sich bald ändern. Grossrat Christoph Riner (SVP) forderte in einem am 9. Januar eingereichten Postulat, einen Verteilschlüssel zu prüfen, «bei dem sich der Kanton an der Sanierung der Strassenbeleuchtung entlang der Kantonsstrassen innerorts beteiligt».