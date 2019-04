«Nicht in diesem Ausmass erwartet»

Dave Siegrist, Leiter des kantonalen Steueramts, bestätigt, dass nachträglich einiges korrigiert werden müsse. Die Probleme im Handling seien ärgerlich, wobei diese nach seinen Rückmeldungen sehr unterschiedlich sind. Siegrist: «In etlichen Gemeinden funktioniert die Software gut, in anderen weniger. Inhaltlich läuft die Applikation aber gut, Probleme entstehen vor allem beim technischen Ablauf und im Verbund mit anderen Applikationen.» Es handle sich um ein grosses Projekt. Die Software sei zuvor auf Herz und Nieren getestet worden. Sie sei eine Migration einer eigenen, bestehenden Applikation, der Aargau und seine Gemeinden keineswegs Versuchskaninchen.

Die Migration der bestehenden Daten ins neue System habe gut geklappt: «Aber bei jeder Implementierung eines so komplexen, neuen Systems, das so viele Anforderungen erfüllen muss, gibt es Probleme. In diesem Ausmass haben wir sie allerdings nicht erwartet.» Man habe sofort reagiert, so Siegrist. Die Lieferfirma und der Kanton stellen seither ein Task-Team, das mit Hochdruck an der Fehlerbehebung arbeitet. Bisher gab es sechs Updates. Mit jedem Update werden weitere Fehler ausgemerzt. Siegrist: «Das dauert aber, es geht nicht alles aufs Mal. Wir hoffen natürlich, alles möglichst rasch völlig in Griff zu bekommen.» Wichtig ist dem kantonalen Steueramtschef, dass ausser dem von Stefan Eggmann erwähnten Einzelfall (der die Steuerpflichtigen selbst nicht betrifft) bei der Migration keinerlei Daten verloren gingen.

Wer zahlt all das? Siegrist: «Der Lieferant hat einen grösseren Aufwand, den er aber aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen selbst tragen muss.» Der vom Grossen Rat beschlossene Kredit für die neue Software von 9,6 Millionen Franken für die Anschaffung und jährlich 1,2 Millionen Franken für Unterhalt und Betrieb werde eingehalten. (MKU)