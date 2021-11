Neue Stelle Die ehemalige Aargauer Kantonsärztin Yvonne Hummel übernimmt das Amt im benachbarten Solothurn Der bisherige Kantonsarzt Lukas Fenner hat sein Amt im Herbst abgegeben. Nun hat das Solothurner Gesundheitsamt eine Nachfolgerin gefunden: Yvonne Hummel, die ehemalige Kantonsärztin des Kantons Aargau, übernimmt den Posten.

Yvonne Hummel. Fabio Baranzini

In normalen Zeiten ist der Kantonsarzt oder die Kantonsärztin in der breiten Öffentlichkeit eher unbekannt. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie änderte sich das schlagartig – war doch Yvonne Hummel an vorderster Front mitverantwortlich dafür, die Pandemie im Kanton Aargau in den Griff zu bekommen. Und das kurz nachdem sie ihr Amt zu Beginn des Jahres 2020 angetreten hatte.

Im Juli dieses Jahres ist dann publik geworden, dass Hummel den Kanton Aargau auf eigenen Wunsch per Ende September verlässt. Es sei Zeit für eine Veränderung, hatte sie ihren Entscheid begründet.

Yvonne Hummel stand vor allem im ersten Covid-Jahr im Rampenlicht. Zusammen mit Gesundheitsdirektor Gallati bestritt sie die meisten Medienkonferenzen zur Entwicklung der Pandemie im Kanton Aargau. Zudem wurde sie mit dem Aufbau des Contact Tracing Centers im Aargau betraut.

Im Kanton Solothurn ersetzt Yvonne Hummel den bisherigen Kantonsarzt Lukas Fenner, der im Herbst den Kanton verlassen hat und an die Universität Bern zurückgekehrt ist. Nach kurzer Vakanz konnte das Gesundheitsamt nun also eine Nachfolgerin finden, wie die Staatskanzlei Solothurn am Dienstagabend bekannt gab. Hummel tritt ihre Stelle am 1. Dezember an.

Der bisherige Solothurner Kantonsarzt Lukas Fenner. Hanspeter Bärtschi

Zuvor war Hummel Leiterin des Vertrauensärztlichen Dienstes der Sanitas Krankenversicherung. Ausserdem hat sie schon in mehreren Spitälern gearbeitet, unter anderem im Kantonsspital Aarau, im Universitätsspital Zürich und im Zürcher Stadtspital Triemli.

«Es freut mich, dass wir mit Yvonne Hummel eine erfahrene und ausgewiesene Fachfrau als Kantonsärztin gewinnen konnten», sagt Peter Eberhard, Leiter des Gesundheitsamtes.