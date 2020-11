Neue Motorfahrzeugstatistik: In einer Gemeinde sind viermal mehr Töffs registriert als im Aargauer Durchschnitt

Die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter will besonders laute Motorräder verbieten. Morgen Dienstag bespricht die Umweltkommission des Nationalrates die parlamentarische Initiative, die ein Fahrverbot von Motorrädern mit über 95 Dezibel Standgeräusch fordert. Just einen Tag vorher veröffentlicht der Kanton Aargau die neue Motorfahrzeugstatistik. Und darin zeigt sich, dass sich Motorräder hoher Beliebtheit erfreuen: Prozentual nahmen sie am stärksten zu, nämlich um 4,2 Prozent. Demnach waren 60'995 Motorräder eingelöst.

Töff-Mekka Mägenwil

In der Motorrad-Statistik sticht eine Gemeinde besonders heraus: Mägenwil. 366 Motorräder pro 1000 Einwohner sind einsamer Spitzenwert. Dahinter folgen Reitnau (191) und Leutwil (190), im Schnitt kommen auf 1000 Aargauerinnen und Aargauer 85,6 Motorräder. Mägenwil hat also eine 4 Mal höhere Motorraddichte als die Durchschnittsgemeinde.

Dabei ist es besonders die Kategorie Kleinmotorräder, die zu Buche schlägt: 571 Maschinen sind registriert. Warum das so ist, konnte von der Gemeinde auf die Schnelle auch nicht beantwortet werden. Ein Hinweis findet sich in einem Protokoll einer Gemeindeversammlung aus dem Jahr 2015: «Die Kleinmotorräder, Anhänger und Lieferwagen des ehemaligen Bundesbetriebes "Die Schweizerische Post" mit Standort Aarau mussten mit der Gründung der Aktiengesellschaft mit Standort Mägenwil per Ende 2013 auf Mägenwil umimmatrikuliert werden.» Vermutlich ist es also die Post, die die Fahrzeuge ihrer Briefträger hier registriert hat – eine Anfrage ist hängig.