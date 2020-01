Neue Kantonsärztin: Yvonne Humbel wird Nachfolgerin von Martin Roth

Bis zur Neubesetzung der Stelle wird die Leitung des Kantonsärztlichen Dienstes interimistisch von der stellvertretenden Kantonsärztin Silvia Dehler geführt. Sie hat sich im Rahmen des Bewerbungsverfahrens aber entschieden, eine andere Herausforderung ausserhalb der kantonalen Verwaltung anzunehmen.

Die 50-jährige Hummel hat ihr Medizinstudium an der Universität Basel absolviert und 2001 promoviert. Sie arbeitete einige Jahre als Assistenzärztin am Kantonsspital Aarau, am Universitätsspital Zürich und am Stadtspital Triemli.

Danach war sie unter anderem an der Medizinischen Klinik des Kantonsspitals Obwalden, an der Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie des Kantonsspitals Graubünden und an der Medizinischen Klinik des Spitals Uster als Oberärztin tätig.

Nach einigen Jahren der selbstständigen Praxistätigkeit im Kanton Aargau war Yvonne Hummel zunächst als Vertrauensärztin und anschliessend als Leiterin des Vertrauensärztlichen Dienstes der Sanitas Krankenversicherung tätig, wie die Aargauer Departement Gesundheit und Soziales am Mittwoch meldete.