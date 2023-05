Neue KAMPAGNE «Abfall tötet Tiere!» – Bauernverband Aargau kämpft mit provokativem Plakat gegen Littering Mit der Aktion Stop Littering 2023 zeigt der Bauernverband Aargau (BVA) zum sechsten Mal seine Empörung gegenüber dieser Unsitte. Die neuen Plakate sollen die Bevölkerung zu mehr Disziplin und Ordnung aufrufen – und das mit bewusst provokativem Sujet.

Mit diesen Plakaten will der Bauernverband Aargau gegen Littering mahnen. zvg

Eine tote Kuh liegt hinter weggeworfenen Büchsen, Zigaretten und einer zerbrochenen Glasflasche. Die Message des Bauernverbands Aargau (BVA) ist klar: «Abfall tötet Tiere!» Der BVA sei sich bewusst, dass das Plakat provoziert, heisst es in einer Mitteilung, «aber scheinbar braucht es Provokationen, damit eine Verbesserung der Situation eintritt.»

Bereits im vergangenen Jahr hat man für die Kampagne 2022 ein makaberes Bild mit einem Grabstein für eine Kuh gewählt. Jetzt ging der BVA noch einen Schritt weiter. Denn die Landwirtschaft ist stark vom Littering betroffen. Auch im dicht besiedelten Kanton Aargau.

Was achtlos weggeworfen wird, lande häufig auf den Feldern und in den Wiesen. Dabei können vor allem Alu-Dosen von Bier- und Energygetränken oder Pet-Flaschen schlimmen Schaden anrichten: «Scherben landen oft im konservierten Futter wie Heu oder Grassilage, dabei können Kühe und Rinder solche messerscharfen Teile nur schwer vom Futter unterscheiden.» Werden die Teile unbeabsichtigt verschlungen, können die Tiere im schlimmsten Fall daran sterben.

Mit der Aktion Stop Littering will der Bauernverband klar machen: «Müll gehört in die dafür vorgesehenen Behälter und nicht auf den Boden!» Seit 2018 findet die Kampagne nun zum sechsten Mal statt. Die neuen Plakate stehen von Mai bis Oktober 2023 an über 100 Standorten. (zen)