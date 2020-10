Neue Hürde für Einkaufstouristen? Nationalrat behandelt Vorstösse, die auch den Aargau betreffen

Das will er nicht. Mit der Aufhebung der Wertfreigrenze liege ein Lösungsvorschlag auf dem Tisch. Für die Umsetzung müssten einfache pragmatische Lösungen gefunden, der administrative Aufwand tief gehalten werden, betont Burgherr. Für ihn ist es höchste Zeit, «gegenüber den Grenzkantonen ein positives Zeichen zu setzen». Burgherr: «Wir müssen alles Mögliche unternehmen, um Arbeitsplätze in der Schweiz zu erhalten. Es wäre gut, wenn wir Schweizerinnen und Schweizer, alle nach ihren Möglichkeiten, hier einkaufen.»

Wermuth: Kampf der Hochpreisinsel, aber anders

Einen anderen Weg gehen will der Aargauer Nationalrat (auch WAK-Mitglied) Cédric Wermuth. Er sehe die Ungleichheiten, sagt er, indem viele ausländische Produkte in der Schweiz massiv teurer verkauft werden. Das sei ein wichtiger Grund für den Einkaufstourismus. Dieses Problem will er mit der Fairpreis-Initiative abgehen. Diese fordert Massnahmen gegen den ungerechtfertigten Preiszuschlag Schweiz, den viele Unternehmen in der Beschaffung bezahlen müssen.

«Faire Preise und gute Löhne in der Schweiz sind das beste Gegenmittel gegen Einkaufstourismus», sagt Wermuth, derweil die Erhebung der schweizerischen Mehrwertsteuer für Alltagseinkäufe im Ausland den Einkaufstourismus nicht wirklich einzudämmen vermöge: «Das wäre eine Illu­sion. Der Aufpreis wäre im Vergleich zum dank des hoch bewerteten Franken sehr günstigen Einkauf zu gering.» Zudem würde man damit den schweizerischen Zoll stark belasten, der viele Kontrollen machen müsste. Wermuth: «Aufwand und Ertrag stimmen nicht überein.»

Anders könnte es aussehen, wenn man dereinst die Ausfuhrzettel und Mehrwertsteuerrückerstattung elektronisch erfasst: «Dann könnte man die schweizerische Mehrwertsteuer mit vertretbarem Aufwand einfordern. Trotzdem bliebe die Gesamtwirkung zu klein, das beurteilt auch der Bundesrat so.» Den Menschen könne man nicht verbieten, ennet der Grenze einzukaufen, man könne aber an ihre Solidarität mit einheimischen Produzenten und Detailhändlern und die damit verknüpften Arbeitsplätze in der Schweiz appellieren.