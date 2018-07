Sie sind die Enkelin der Baumeister-Legende Plinio Doninelli aus Staufen. Wie hat Sie das geprägt?

Mein Grossvater war Selfmademan und Patron der alten Schule. Er kam als Tessiner Verdingkind in die Deutschschweiz und hat es mit harter Arbeit und einer Portion Glück zu Ansehen und Vermögen gebracht. Meine Grossmutter mütterlicherseits arbeitete in der Hero, mein Vater stammt aus einer Bauernfamilie, beide also aus bescheidenen Verhältnissen. Uns wurde immer eingeschärft, dass Wohlstand nicht selbstverständlich ist. Meine Eltern haben die Firma zusammen weitergeführt. Wir Kinder wurden am Mittagstisch ständig konfrontiert mit den Bedürfnissen und Sorgen eines KMU-Unternehmens. Das hilft mir heute in der Politik. Ich selber war immer Arbeitnehmerin, aber ich kenne auch die Sichtweise des Arbeitgebers. Unternehmertum ist wichtig, aber man muss die soziale Verantwortung wahrnehmen. Meinem Grossvater und meinen Eltern ist das ziemlich gut gelungen.

Für Linke wie Sie ist Profitmaximierung ein Pfui-Wort. Aber auch ein sozial verantwortungsvolles Unternehmen braucht doch Profit, damit es investieren und Arbeitsplätze schaffen kann.

Wenn das Unternehmen wirklich reinvestieren würde, wäre es ja gut. Aber wenn Gewinne nur noch an die Aktionäre weitergegeben werden und gleichzeitig Personal abgebaut wird, kritisiere ich das. Die ungleiche Verteilung des Vermögens hat sich in den letzten Jahrzehnten verschärft. Das ist eine ungute Entwicklung, die den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung schwächt.

Fällt es Ihnen als Unternehmertochter im Vergleich zu Vorgänger Cédric Wermuth schwerer, klassenkämpferische Politik zu machen?

Warum? Um eine gute linke Politik zu machen, muss man nicht arm sein. Man muss gegen Armut und Ungerechtigkeit kämpfen.

Bei den nationalen Wahlen 2019 haben Sie die Gelegenheit dazu. Welche Themen stehen zuoberst?

Die Bevölkerung hat genug von Leistungsabbau und will eine Veränderung. Damit haben wir bei den Grossratswahlen gepunktet. Wir setzen auch im Wahlkampf 2019 auf verständliche Themen, welche viele Menschen betreffen. Die hohen Krankenkassenprämien sind ein solches Thema.