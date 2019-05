Das Amt für Verbraucherschutz ist das kantonale Kompetenzzentrum für die Kontrolle der rund 8000 Lebensmittelbetriebe, 270 Trinkwasserversorgungen sowie der 3400 Landwirtschaftsbetriebe. Die 85 Mitarbeitenden kontrollieren Lebensmittel und Trinkwasser, prüfen Chemie- und Biosicherheit sowie Tiergesundheit und Tierschutz.

Das Amt für Verbraucherschutz ist gegenwärtig in zwei kantonseigenen Gebäuden am Kunsthausweg 24 und an der Oberen Vorstadt 14 in Aarau untergebracht. Das Gebäude am Kunsthausweg, wo sich bis heute das Laboratorium befindet, wurde 1914 als kantonales Laboratorium in Betrieb genommen und ist stark sanierungsbedürftig. So ist das Dach undicht, teure Untersuchungsgeräte müssen deshalb mit Blachen und Decken geschützt werden. Zudem ist das Gebäude zu klein, sodass verschiedene Geräte in den Gängen platziert werden müssen.

Die heutige Aufteilung des Amtes auf zwei Standorte erschwert die betrieblichen Abläufe. Denn die Tätigkeiten von Inspektion und Untersuchung sind eng miteinander verknüpft und bedingen einen regen Austausch zwischen dem Inspektions- und Laborpersonal.

Deshalb entschied der Regierungsrat bereits 2017, dass das Amt für Verbraucherschutz an einem neuen Standort unter einem Dach realisiert werden soll. Ein erstes, 68 Millionen Franken teures Projekt im Aarauer «Buchenhof» wurde 2017 aufgrund der angespannten finanziellen Lage des Kantons allerdings nicht weiterverfolgt.

Unterentfelden statt Aarau

In der Folge wurden drei weitere mögliche Standorte in Aarau evaluiert, die aber alle letztlich nicht infrage kommen konnten: Für eine Integration des Labors des Verbraucherschutzes in den Laborneubau des Kantonsspitals Aarau war es zu spät; der Umzug ins kantonale Zeughaus oder ins neue Gewerbegebäude «Hang-Aar» an der Neumatt-strasse scheiterte an den ungünstigen Grundrissen.