Neuanfang nach 15 Jahren: Der Gerichtspräsident Peter Wullschleger wird zum Friedensrichter

Seine Partei, die SP, bezeichnet es als «ausserordentlichen Glücksfall», dass Peter Wullschleger als bisheriger Gerichtspräsident – wozu er wahrscheinlich locker wiedergewählt würde – nach vier Amtsperioden für ein Friedensrichteramt im Kreis XVI (die östlichen Gemeinden des Bezirks Zofingen, etwa Kölliken) kandidiert.

Er sei prädestiniert für das Amt, schliesslich bringe er nicht zuletzt durch seine lange Erfahrung auf dem obersten Richtersitz des Bezirks beste ­Voraussetzungen mit. Doch: Was bringt einen gestandenen, langjährigen Bezirksrichter dazu, das Präsidium aufzugeben für eine von aussen her gesehen tiefere Stelle am Friedensgericht?

«Ich werde nächstes Jahr 56 und habe mir Gedanken gemacht, ob ich nochmals als Gerichtspräsident für weitere vier Jahre kandidieren will oder Platz machen soll für eine jüngere Kraft», sagt er. Als sich dann abgezeichnet habe, dass ein Sitz im Friedensrichteramt frei würde, habe er nicht lange überlegt. «Ich hatte den Eindruck, es ist Zeit für einen Wechsel, für eine neue Herausforderung, die mich interessiert.»

Geld und Karriere waren für ihn nicht so wichtig

Was von vielen als Abstieg interpretiert würde, ist für Peter Wullschleger eher ein Kürzertreten und ein Sich-Besinnen auf die angenehmeren Seiten des Lebens. Wobei dies nicht missverstanden werden sollte: Gerade weil er seinen Beruf über all die Jahre so gerne gemacht habe, sähe er darin auch keinen Statuswettbewerb. «Ich habe meine Tätigkeit nie als Karriere verstanden und nie speziell darauf geschaut, ob es jeweils auch ein finanzieller Aufstieg ist oder nicht», sagt er.