Nachdem der Bundesrat am Mittwoch über neue, landesweit geltende Massnahmen verfügt hat, informiert der Kanton Aargau am Donnerstag zu seinen, etwas strengeren Massnahmen. Er führt die Maskenpflicht an Schulen ab Oberstufe ein und vermeldet 458 neue Corona-Fälle in den letzten 24 Stunden. Die Medienkonferenz im Rückblick.