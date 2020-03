Neu 43 infizierte Personen im Aargau – Markus Dieth: «Halten an aktuellen Massnahmen fest»

Dies erklärte der Vorsteher des Departements Finanzen und Ressourcen am Sonntagabend in der Nachrichtensendung «Aktuell» von Tele M1. So gäbe es derzeit trotz der steigenden Zahl der Infektionen keinen Anlass, die am Freitag umgesetzten Massnahmen des Bundes zu verschärfen.

«Es sind gute Massnahmen», hält Dieth fest, sagt aber auch: «Es müssen weitere Massnahmen in Zusammenarbeit mit dem Bund definiert werden.» Der Regierungsrat habe sich am Sonntag mit der aktuellen Situation befasst und werde am Montag an einer Sitzung prüfen, ob es bei der Umsetzung der Vorgaben, Anordnungen und Empfehlungen des Bundes Anpassungsbedarf gibt.

Im Anschluss an die Sitzung wird der Regierungsrat die Öffentlichkeit im Rahmen eines Point de Presse über die Beschlüsse informieren.

Dutzende Anfragen betreffend Schulschliessungen

Über das Wochenende haben die Aargauer Schulen mit der Vorbereitung und Umsetzung der im Zusammenhang mit dem Präsenzunterrichtsverbot des Bundesrates notwendigen Massnahmen begonnen.

Insgesamt seien 75 telefonische Anfragen und einige Dutzend Mailanfragen beantwortet worden, wie der Aargauer Regierungsrat in seiner Mitteilung schreibt. Die wichtigsten Themenschwerpunkte seien dabei etwa die Lernangebote für die Schülerinnen und Schüler, die Ausgestaltung des Betreuungsangebots und die Beschäftigung der Lehrpersonen gewesen. (luk)