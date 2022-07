Netznutzungstarife Vor zwei Jahren wollten die kleinen Stromversorger gegen die AEW Energie AG klagen – jetzt haben sich die Parteien geeinigt Nach mehreren Jahren haben die AEW Energie AG und der Verband Aargauischer Stromversorger einen Streit um Kostentransparenz und Verrechnungspreise im Mittelspannungsnetz beigelegt. Die Einigung kam unter Vermittlung des Kantons zustande, die entsprechende Vereinbarung wurde am Mittwoch unterzeichnet.

AEW und kleine Stromversorger einigen sich wegen Netznutzungstarifen: Vertragsunterzeichnung beim Wasserkraftwerk Augst (von links nach rechts: Markus Blättler, Hubert Zimmermann, Maurus Büsser, Raffael Schubiger, Ruedi Zurbrügg) Zvg

«Wir prüfen eine Klage gegen die AEW Energie AG.» Das sagte Ruedi Zurbrügg, Geschäftsleiter des Verbandes Aargauischer Stromversorger (VAS) mit rund 100 lokalen und regionalen Stromversorgern, im Juni 2020 in der «AZ». Zurbrügg kritisierte, die Preise für die Nutzung des Mittelspannungsnetzes, die von der AEW an die kleinen Stromversorger verrechnet würden, seien zu hoch und nicht transparent.

Der Verband hatte berechnet, dass ein grösserer Industriebetrieb im Jahr 2021 in einer Gemeinde mit Endversorgung durch die AEW rund 500'000 Franken an Netznutzungsgebühren zahlen würde, in einem Gebiet, das von einem kleinen Stromversorger abgedeckt wird, hingegen 1 Million. «Wir verlangen seit Jahren Transparenz über die unterschiedliche Preisentwicklung, weil wir damit nicht einverstanden sind», sagte Zurbrügg damals.

Grossräte fordern faire Preise, nationale Kommission kritisiert AEW

Kurz danach forderten die beiden Grossräte Bernhard Scholl (FDP) und Werner Müller (CVP) in einem Postulat transparente und faire Preise für Aargauer Stromkunden. Der Regierungsrat solle die Netznutzungspreise der AEW Energie für die Verteilnetzbetreiber und deren Endkunden anpassen, verlangten die beiden. Die geltenden Tarife seien unverhältnismässig und benachteiligend, kritisierten die Politiker.

Mitte Juli 2020 zeigte ein Bericht der nationalen Regulierungsbehörde ElCom, dass der von der AEW angewandte Verteilschlüssel «zu einseitig zulasten des Netzes» sei. Die Grundlagen des gewählten Schlüssels seien «nicht verursachergerecht» und die Zuteilung «nicht nachvollziehbar begründet» worden. Der Bericht sei wichtig, von Transparenz sei man aber noch weit entfernt, hiess es vom Verband der kleinen Stromversorger.

Kantonaler Energieversorger und Verband kleiner Werke einigen sich

Doch nun haben sich AEW und Verband Aargauischer Stromversorger geeinigt: Die beiden Parteien haben «nach Vermittlung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt eine Vereinbarung in Bezug auf die Kostentransparenz und die Verrechnungspreise im Mittelspannungsnetz erarbeitet», teilt der Kanton mit. Die Vereinbarung wurde am 6. Juli in Augst unterzeichnet, damit seien die Forderungen des Vorstosses aus dem Grossen Rat erfüllt worden, heisst es in der Mitteilung.

An einem Runden Tisch wurde die Aufteilung der Netznutzungskosten intensiv diskutiert, wie der Kanton schreibt. In offenen und konstruktiven Fachgesprächen sei festgestellt worden, «dass die von der AEW angewandte Methode zur Ermittlung der Leistungs- und Energiewerte korrekt erfolgt und nachvollziehbar ist». In der Folge hätten sich der kantonale Energieversorger und der Verband der kleinen Werke auf Regelungen geeinigt. Diese werden in der nun gemeinsam verabschiedeten Vereinbarung festgehalten und dokumentiert.

Kanton lobt Dialogbereitschaft mit Blick auf künftige Energieversorgung

«In Bezug auf die Energieversorgung stehen alle Beteiligten vor grossen Herausforderungen. Für den Kanton ist deshalb der Wille zur gemeinsamen Lösungsfindung im Dialog und das gute Einvernehmen innerhalb der Branche ein wichtiges Signal für eine Fortsetzung der bisher sehr guten Zusammenarbeit», hält Maurus Büsser, Generalsekretär des zuständigen Departements, in der Mitteilung fest.

«Mit der Vereinbarung werden die Grundsätze der Kostenaufteilung für die Netznutzung als wichtiges Element zwischen den Partnern festgehalten. Zudem werden Kennzahlen definiert, welche jährlich mit dem VAS geteilt werden. Dies soll das Vertrauen stärken und die Basis für die Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Kooperation bilden», sagt Hubert Zimmermann, CEO der AEW Energie AG.

Markus Blättler, Präsident des Verbands Aargauischer Stromversorger, hält fest: «Die Unterzeichnung der Vereinbarung bildet den erfolgreichen Abschluss intensiver Verhandlungen, in denen beide Parteien aufeinander zugegangen sind. Im Prozess konnten wichtige Erkenntnisse gewonnen und das gegenseitige Vertrauen gestärkt werden.»