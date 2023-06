Nationalratswahlen Reaktionen zur Wahlumfrage: Warum sich SVP-Glarner nur verhalten freut und weshalb Grünen-Hölzle trotz schlechter Resultate optimistisch bleibt Nach der grünen Welle vor vier Jahren zeichnet sich nun ein Comeback der SVP ab: Das ist kurz gefasst das Ergebnis der ersten Nationalrats-Wahlumfrage. Die AZ hat die Präsidentinnen und Präsidenten der sieben Parteien, die in der grossen Kammer vertreten sind, nach ihren Reaktionen gefragt.

Bis zu den Wahlen am 22. Oktober dauert es noch fast vier Monate, dennoch zeigt die erste Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Opinionplus im Auftrag der AZ bemerkenswerte Trends. SVP, Mitte und Grünliberale legen zu, die Grünen verlieren – so reagieren die Präsidentinnen und Präsidenten der Aargauer Parteien auf die Resultate.

Andreas Glarner, SVP: «Wir zeigen als Einzige Missstände auf»

Andreas Glarner, Präsident der SVP Aargau, sieht den positiven Trend seiner Partei bestätigt. Bild: Anthony Anex / Keystone

«Das Ergebnis der Umfrage ist erfreulich und bestätigt den Trend. Die Wählerinnen und Wähler haben genug von der ungebremsten Zuwanderung, dem Asylchaos und den daraus resultierenden Sozial- und Gesundheitskosten. Ebenso wollen sie keine neuen Steuern, Verbote und Beschränkungen. Sie machen sich Sorgen um die Sicherheit in unserem Land. Die SVP ist die einzige Partei, die diese Missstände aufzeigt und Lösungsansätze präsentiert. Abgerechnet wird aber erst am Abend des 22. Oktobers. Bis dahin haben wir noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten und einen engagierten Wahlkampf zu führen.»

Nora Langmoen, SP: «Der mögliche Rechtsruck beunruhigt uns sehr»

Nora Langmoen, Co-Präsidentin der SP Aargau, will der Bevölkerung zu mehr Kaufkraft verhelfen. Bild: Henry Muchenberger

«Die SP Aargau will auch im Wahljahr Partei ergreifen für die Stärkung der Kaufkraft, mehr Gleichstellung und eine soziale Klimapolitik. Über 100 topmotivierte Menschen kandidieren für die SP, um diese Themen unter die Leute zu bringen. Mit der Prämienverbilligungsinitiative liegt auch ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch, wie die Kaufkraft relevant gestärkt werden kann. Der mögliche Rechtsruck beunruhigt uns sehr. Dagegen werden wir uns mit aller Kraft engagieren. Mit einem engagierten, bürgerinnen- und bürgernahen Wahlkampf wollen wir unseren Wählerinnen- und Wähleranteil vor vier Jahren übertreffen.»

Sabina Freiermuth, FDP: «Wir verfügen über ein grosses Wählerpotenzial»

Sabina Freiermuth, Präsidentin der FDP Aargau, freut sich über eine Stärkung des bürgerlichen Lagers. Bild: Alex Spichale

«Die Ungenauigkeiten solch früher Umfragen sind beträchtlich, aber die Tendenz stimmt. Im Vergleich zum Wahlergebnis 2019 ist die FDP stabil unterwegs, und das bürgerliche Lager wird insgesamt gestärkt. Das ist erfreulich. Die FDP verfügt über ein grosses Wählerpotenzial. Entscheidend ist die Mobilisierung dieser Wähler, darauf legen wir unseren Fokus. Mit unserer starken Hauptliste, der Liste der Jungfreisinnigen und vier weiteren Listen mit kompetenten Persönlichkeiten aus allen Bezirken werden wir einen engagierten Wahlkampf betreiben. Wir wollen die liberalen Kräfte für die FDP mobilisieren und die Wahlen gewinnen.»

Marianne Binder, Mitte: «Wir freuen uns über eine solche Tendenz»

Marianne Binder, Präsidentin der Mitte, sieht den Namenswechsel ihrer Partei als positiven Faktor. Bild: Alexander Wagner

«Auch wenn letztlich das Wahlergebnis zählt, freuen wir uns selbstverständlich über eine solche Tendenz. Gemäss dieser Umfrage würden wir einmal mehr an Wählerprozenten zulegen. Das motiviert und gibt uns Rückenwind im Wahlkampf. Unsere Arbeit wird offenbar gesehen, im Grossen Rat und allen anderen Gremien. Ebenfalls bewirkt der Namenswechsel das, was wir anstrebten: Aufbruch und Öffnung. Wir sprechen die Kräfte des politischen Zentrums an und appellieren an den Zusammenhalt der Schweiz. Ich bin überzeugt, dass wir mit einem engagierten Wahlkampf die Menschen von uns überzeugen können. Ausruhen werden wir natürlich nicht.»

Philippe Kühni, GLP: «Ein zweiter Sitz dank der Listenverbindung»

Philippe Kühni, Präsident der GLP Aargau, spricht von einer vergrösserten Wählerbasis seiner Partei. Bild: Alex Spichale

«Die Umfrage bestätigt unseren Eindruck aus Gesprächen und Begegnungen, nämlich dass im Aargau viele unsere Politik ganz gut finden. Unsere Wählerbasis erstreckt sich inzwischen über die ganze Breite der Aargauer Bevölkerung, insbesondere auch bei den Jungen. Zudem haben wir sehr starke Kandidierende, was unsere Bekanntheit nochmals steigert. Das Ergebnis stimmt uns sehr zuversichtlich, dass wir den zweiten Sitz holen werden, und zwar dank der Listenverbindung. Offenbar haben wir da korrekt gerechnet. Und ganz ehrlich: Ein bisschen mehr zukunftsgerichtete, grünliberale Politik würde der Schweiz gut anstehen.»

Daniel Hölzle, Grüne: «Schlechte Umfragen können mobilisieren»

Daniel Hölzle, Präsident der Grünen Aargau, hält wenig von Umfrageergebnissen. Bild: Chris Iseli

«Ich habe bisher nie viel von Umfrageergebnissen gehalten, und dies bleibt auch jetzt so. Schlechte Umfragen sind mir tendenziell lieber, da dies auch mobilisieren kann. Wir haben eine gute Liste mit bekannten Gesichtern und holen immer wieder viele Panaschierstimmen. Dies wird durch eine Umfrage tendenziell schlecht abgebildet.»

Roland Frauchiger, EVP: «Wir haben als Kleinpartei noch Luft nach oben»

Roland Frauchiger, Co-Präsident der EVP Aargau, hofft dank Listenverbindung darauf, dass seine Partei im Nationalrat bleibt. Bild: Alexander Wagner

«Gemäss Umfrageergebnissen haben sich die Anteile der politischen Lager von Links, Rechts und Zentrum seit den letzten Wahlen kaum verändert. Die EVP ist im Rahmen der statistischen Streuung konstant geblieben, und die beiden Polparteien SVP und SP haben leicht zugelegt. Gesamthaft ist am ehesten eine leichte Tendenz nach rechts erkennbar. Die Umfrage zeigt, dass die Listenverbindung von EVP und Mitte gute Chancen für drei Nationalratssitze hat und die EVP ihren Sitz so sichern kann. Als Kleinpartei hat die EVP noch Luft nach oben. Diese Herausforderung packen wir mit einer engagierten Kampagne an.»