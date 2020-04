Nationalrat Jauslin warnt vor Bschiss mit Corona-Krediten - und verärgert KMU-Kollegen

«Der Covid-19-Kredit ist eine gute Sache, birgt aber auch Risiken», so Jauslin. Auf Twitter hatte er am Mittwoch noch das Wort «Fehlkonstruktion» verwendet.

Jauslin findet es wichtig, dass den KMU in dieser Krise unkompliziert geholfen wird. Was dem freisinnigen Politiker aber aufstösst, ist, wie Firmen aufgrund der Nothilfe des Bundes ohne weitere Überprüfung zu einem zinslosen Kredit kommen. Von den gesprochenen 20 Milliarden Franken sind bereits über 14 Milliarden aufgebraucht. Gestern sprach der Bundesrat deshalb weitere 20 Milliarden Franken. Kredite bis 500 000 Franken sind zu 100 Prozent vom Bund abgesichert .

Der #COVID19 -Kredit ist eine Fehlkonstruktion. Weder Banken noch Bund prüfen die Anträge. #Überbrückungskredite gehen an marode Firmen die auch ohne COVID in Notlage wären. Sie kommen an Gratiskredite ohne jegliche Sicherheiten vorweisen zu müssen. Dies zu Lasten der Steuerzahler

Das sei ein Fehler gewesen, sagt er jetzt. Aber seine inhaltliche Kritik hält er aufrecht. «Weder Banken noch der Bund prüfen Anträge. Womöglich gehen Kredite an marode Firmen, die auch ohne Coronakrise in einer Notlage wären. Diese kommen an Gratiskredite, ohne jegliche Sicherheiten vorweisen zu müssen. Dies zu Lasten der Steuerzahler.»

«Ich könnte jetzt einfach 250 000 Franken abholen»

Für diese Worte wird Jauslin nun von KMU-Kollegen und FDP-Mitgliedern kritisiert. Dass man ihn nicht falsch verstehe, erklärt Jauslin: «Es ist gut, in der Not unkompliziert Kredite zu gewähren; Beizen, Coiffeuren, allen die keinen Umsatz mehr hätten.» Aber auch in einer Krise brauche es ein Minimum an Kontrollmechanismen. Die seien bei den Notkrediten ausgehebelt. In der Bundesverordnung stehe explizit, die Bank müsse den Verwendungszweck nicht überprüfen.

Jauslin macht ein Beispiel: «Als Unternehmer könnte ich jetzt ganz einfach 250 000 Franken als Kredit abholen und ihn als Ersatzinvestitionen für die Erneuerung des Maschinenparks einsetzen, den ich eh erneuern müsste. Aber dafür sind die Not-Kredite doch nicht da!»

Zwar könne die Bank auch Anträge ablehnen bei Kunden, deren Voraussetzung für eine Kreditvergabe stark beeinträchtigt sei, sagt Christine Honegger, Kommunikationschefin der Aargauischen Kantonalbank (AKB); dies was bisher bei gut 50 Kunden der Fall. Aber generell werde vor allem das Formelle und die Unterschrift kontrolliert, sagt Honegger und verweist auf die Bundesverordnung, die einfache und schnelle Hilfe vorsehe. «Wir gehen nicht davon aus, dass unsere Kunden die aktuelle Situation ausnützen», sagt Honegger und erinnert, dass der Kredit zurückbezahlt werden müsse. Bis gestern hat die AKB 1495 Kredite für Beträge bis 500 000 Franken bewilligt; total 90 Millionen Franken.

Auch bei der Neuen Aargauer Bank (NAB) ist die Nachfrage nach Krediten gross. Bis Freitagmittag hat sie 1200 Kreditanfragen erhalten, davon wurden nach Prüfung 1000 Kredite von insgesamt 150 Millionen Franken ausbezahlt. Im Zentrum stehe die rasche Unterstützung ihrer Geschäfts- und Firmenkunden mit Liquidität, sagt NAB-Medienchef Roland Teuscher. Um Missbrauchsfälle zu vermeiden, seien die Mitarbeitenden angehalten, eine Plausibilitätskontrolle vorzunehmen, indem sie die Kundengeschichte konsultieren und den jüngeren Geschäftsverlauf anschauen, so Teuscher. Es sei ihnen bewusst, dass die Bürgschaft des Bundes letztlich Geld aller Steuerzahler sei..

Das reicht Matthias Jauslin nicht. Er findet, der Antragsteller müsse zumindest kurz schriftlich sein Kreditbegehren plausibel begründen und die Bank ihrerseits eine kurze Bonitätsprüfung vornehmen. Die zu knappe Zeit als mögliches Hindernis lässt Jauslin nicht gelten. «Das ist beides in 15 Minuten gemacht.»

«Wer Kredit missbraucht, fliegt bei Konkurs auf»

Dem widerspricht Kurt Schmid, Präsident des Aargauischen Gewerbeverbandes: «Es wäre falsch mit mehr Auflagen KMU zu gefährden, die das Geld jetzt brauchen.» Die Banken hätten auch die Ressourcen gar nicht, Tausende von KMU in kurzer Zeit genauer zu überprüfen.