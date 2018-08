In den Kantonsspitälern im Aargau haben Chefärzte falsch abgerechnet: In Aarau kassierte ein Gefässmediziner einen Verweis, das Spital forderte einen vierstelligen Betrag zurück. In Baden wurde deshalb ein Orthopäde verwarnt und musste 45'000 Franken zurückzahlen.

Ulrich Bürgi (FDP), Präsident der Gesundheitskommission im Grossen Rat und zugleich Chefarzt der Notfallmedizin am Kantonsspital Aarau, verlangt eine vollständige Aufklärung der Honorarmanipulationen und eine transparente Information der Öffentlichkeit.

«Reaktion ist viel zu mild»

Noch deutlich weiter als Bürgi geht dessen Parteikollege Matthias Jauslin. Auf Twitter schreibt der FDP-Nationalrat zur Reaktion des Kantonsspitals Aarau auf die Honorarmanipulationen des Arztes: «Verwarnung und Rückzahlung ist ja lächerlich. Fristlos ist das Minimum.» Auf Nachfrage der AZ sagt Jauslin: «Wenn ein Arzt mehr als 500-mal falsch abrechnet, steckt wohl mehr dahinter, als einfach falsche Buchungen.»

Sollte das tatsächlich zutreffen, ist die Reaktion des Spitals aus seiner Sicht viel zu mild ausgefallen. «Eine Verwarnung und die Rückzahlung des Fehlbetrags ist keine echte Sanktion, sondern nur eine Wiedergutmachung.» Dass ein solches Verhalten keine gravierenderen Folgen hat, ist für den FDP-Nationalrat ein schlechtes Zeichen. «Es darf aus meiner Sicht nicht sein, dass ein Chefarzt, der ohnehin schon ein sehr hohes Salär bezieht, das Vertrauen der Arbeitgebers und des Steuerzahlers missbraucht.»