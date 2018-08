Dürfen sich Kantone aktiv in eidgenössische Abstimmungskämpfe einmischen? Rechtlich ist die Sache klar: Sie dürfen. Und zwar dann, wenn sie von einer Vorlage stärker betroffen sind als andere Kantone. Aber was bedeutet «stärker» betroffen genau? Und wie sehr dürfen sich die Kantone einmischen? Tatsächlich ist die Lage nämlich nicht so klar, wie ein Blick in die Gesetzbücher vermuten lassen könnte. Die Kantone mischen sich immer häufiger in eidgenössische Abstimmungskämpfe ein, auch dann, wenn sie auf den ersten Blick nicht direkt betroffen scheinen. Um das Spannungsfeld zu beleuchten, lud das ZDA anlässlich des Spätsommeranlasses Vertreter der Rechts- und der Politikwissenschaft nach Aarau ein.

Eingeladen war Thomas Merkli, Bundesrichter und Präsident der ersten öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts. Er erläuterte die Fragen aus juristischer Sicht. Die politologische Sicht vertraten Adrian Vatter, Direktor für Politikwissenschaft der Universität Luzern, und Rahel Freiburghaus, angehende Doktorandin. Sie hatte im Rahmen ihrer Masterarbeit Daten über die Einflussnahmen kantonaler Behörden – gemeint sind Stellungnahmen von Kantonsregierungen – auf nationale Abstimmungen gesammelt und analysiert.