Der Lebenspartner von Carla Schauer habe eine zweimonatige Auszeit in den USA nehmen können, so Leimbacher. Er sei auf einem guten Wege, das grausame Ereignis zu verarbeiten. Ähnlich ergehe es dem Bruder von Carla Schauer, er habe erfolgreich eine Psychotherapie abgeschlossen. Bei ihren Eltern sehe es anders aus. Sie könnten das Geschehene nicht verarbeiten, es gehe ihnen nicht gut.

Am Berufungsprozess am Obergericht Aargau richtete sich die Aufmerksamkeit auf den Vierfachmörder Thomas N. und die Frage: ordentliche oder lebenslange Verwahrung?

Der Rupperswiler Thomas N. hatte am 21.Dezember 2015 in einem Einfamilienhaus Carla Schauer (†48), ihre beiden Söhne Davin (†13) und Dion (†19) sowie dessen Freundin Simona F. (†21) grausam ermordet.

Von den Angehörigen war am Donnerstag niemand am Prozess dabei. Das sei verständlich, so Leimbacher, denn es ging um technisch-juristische Fragen und nicht mehr um die eigentliche Tat.

Am 21. Dezember jährt sich die Tat zum dritten Mal. Bei Leimbacher löst dies eine Erinnerung aus. Nämlich, an jenem Morgen damals sei er aufgewacht und habe auf einem Onlineportal plötzlich das Foto einer Frau gesehen habe, die er kannte: Carla Schauer. Der Prozess vor Obergericht sei für ihn nicht mehr so schwierig gewesen, anders der erste Prozess im März.

Markus Melzl, ehemaliger Kriminalkommissär, hätte es begrüsst, wenn Thomas N. am Berufungsprozess anwesend gewesen wäre, "damit er sich der Situation nochmals stellen muss". Der Mörder hatte sich aber vom Gericht auf eigenen Wunsch dispensieren lassen. Der Grund: Es ging vor Obergericht nicht um das Strafmass, sondern um technische Aspekte und Massnahmen.