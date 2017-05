Neben den acht Tiefbohrungen, die mehrere hundert Meter in den Boden reichen, will die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) auf dem Bözberg weitere, weniger tiefe Bohrungen vornehmen. Jetzt liegt in Riniken ein erstes Gesuch für eine sogenannte Quartär-Bohrung auf. Mit Quartär-Bohrungen werden Bohrkerne gewonnen, die Hinweise zu Erosionsprozessen und zur tektonischen Aktivität in der Vergangenheit liefern können, wie das Bundesamt für Energie am Dienstag mitteilte.