Nagra-Entscheid Verpackungsanlage in Würenlingen: Der Regierung sind die Pläne zu wenig konkret – die Gemeinden wollen mitbestimmen Das Tiefenlager schrammt den Aargau knapp, die Verpackungsanlage aber wird in Würenlingen stehen. Die betroffenen Gemeinden wollen eingebunden werden, der Regierungsrat will konkretere Zeitangaben. Kanton, Gemeinde Würenlingen, Regionalkonferenz, Nagra und Bund informieren am Montagmittag gemeinsam.

Radioaktive Abfälle werden im Zwischenlager Würenlingen (Zwilag) gelagert. In Zukunft sollen sie hier auch für die Endlagerung verpackt werden. (11. Juni 2014) key

Die nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) schlägt für das Endlager von radioaktivem Abfall den Standort Nördlich Lägern vor. Die Verpackungsanlage für die radioaktiven Abfälle soll in das Areal der Zwischenlager Würenlingen AG (Zwilag) integriert werden. Beides betrifft den Kanton Aargau, beides wird vom Regierungsrat zur Kenntnis genommen, wie er am Montagmorgen in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Regierungsrat begrüsse es, dass die Argumentation für den Standort Nördlich Lägern, wie vom Kanton gefordert, ausschliesslich auf Sicherheitsaspekten basiere, heisst es in der Mitteilung. Aus geologischer Sicht sei die Standortwahl keine Überraschung, insgesamt sei sie nachvollziehbar. Eine vertiefte fachliche Einschätzung sei aber erst mit Einreichung des Rahmenbewilligungsgesuchs Ende 2024 möglich, wenn die entsprechenden Berichte vorliegen.

Raumplanerische Aspekte spielen untergeordnete Rolle

Auch den Vorschlag und die Argumentation für die Verpackungsanlage bei der Zwilag nimmt der Regierungsrat zur Kenntnis. Synergien, Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen, sowie die Minimierung sicherheitsrelevanter Schritte im Prozess seien nachvollziehbare Kriterien. Die weiteren, vorwiegend raumplanerischen Argumente seien aus Sicht des Regierungsrats für den Standortentscheid der Verpackungsanlagen untergeordnet.

Bis zum Rahmenbewilligungsgesuch müsse die Einordnung ins Gesamtprojekt wegen Sicherheitskriterien allerdings noch detailliert erarbeitet werden. Beim Transport der verpackten Brennelemente gebe es noch offene Punkte - auch diese müssten noch vertieft untersucht werden,

Auch fehlen derzeit noch konkrete Zeitangaben zur Verpackungsanlage. Wie das Zwilag, wäre sie nur eine temporäre Anlage, die irgendwann wieder abgebrochen werden kann. Um eine Planung zu ermöglichen, müssten auch die Planungshorizonte konkretisiert werden, schreibt die Regierung.

Regionalkonferenz Ost: Gemeinden in Verfahren einbinden

Die aktuell vorliegenden Informationen lassen den Entscheid für die Verpackungsanlage in Würenlingen plausibel erscheinen, schreibt auch die Regionalkonferenz Jura-Ost in einer Medienmitteilung. Wichtig sei, dass bei der weiteren Konkretisierung der Projekte die Sicherheit oberste Priorität habe, raumplanerische und ökonomische Aspekte müssten eine untergeordnete Rolle spielen, finden auch die Standortgemeinden.

Ausserdem verlange die Region, dass die von der Verpackungsanlage betroffenen Gemeinden eng ins Verfahren eingebunden werden. Hierzu ist eine Anpassung der Standortregion sowie der regionalen Partizipation nötig, schreibt die Regionalkonferenz.

Auch Würenlingen selbst meldet sich am Montagmorgen mit einer Medienmitteilung. Die Gemeinde werde sich weiterhin aktiv am Planungs- und Gestaltungsprozess beteiligen, schreibt sie, Verantwortung übernehmen, «und damit einen Beitrag an die sichere Entsorgung radioaktiver Abfälle leisten». Der Entscheid für Würenlingen sei nachvollziehbar, da dort bereits seit 20 Jahren vergleichbare Anlagen betrieben würden.

Heue Mongtamittag um 12 Uhr informieren der Kanton Aargau, die Gemeinde Würenlingen, die Regionalkonferenz Jura Ost, die Nagra und das Bundesamt für Energie an einem gemeinsamen Point de presse in Würenlingen.