Nächtliche Besuche Beim Umziehen beobachtet: Aargauer Stalker verurteilt Ein heute 18-jähriger Aargauer ist mehrmals über das Rohr der Regenrinne auf den Balkon einer Frau geklettert und blickte durch die verschlossenen Fensterläden ins Schlafzimmer. Dabei befriedigte er sich teilweise selbst.

Laut der Aargauer Staatsanwaltschaft wusste der heute 18-Jährige aus der Region Aarau, dass die Frau beim Balkon ihr Schlafzimmer hatte. «Er fühlte sich von ihr sexuell angezogen und wollte sie heimlich beobachten», heisst es im entsprechenden Strafbefehl.

Opfer bemerkte den nächtlichen Stalker

Von März bis Juli 2021 kletterte der junge Stalker mehrmals über das Rohr der Regenrinne auf den Balkon. Schon früh bemerkte die Frau, dass eine Person auf ihrem Balkon stand und in ihr Zimmer schaute. Sie habe seine Schuhe sehen können und dass er eine Trainingshose trug, steht im Strafbefehl weiter. Das Gesicht des Täters sah sie jedoch nicht. «Infolgedessen montierte der Vater der jungen Frau an den Fenstern im Erdgeschoss Gitter und bei der Haustüre und im Garten einen Bewegungsmelder.»

Der Unbekannte stand nachts vor dem Fenster. (Symbolbild) Keystone

Trotzdem kletterte der jetzt Verurteilte danach wiederholt und in immer kürzer werdenden Abständen auf den Balkon und schaute durch die Fensterläden ins Schlafzimmer. Er habe sein Opfer dabei heimlich beim Umziehen beobachtet und die Frau dabei auch lediglich im BH bekleidet gesehen. Dabei nahm der junge Mann «mindestens einmal auf dem Balkon sexuelle Handlungen an sich vor». Auch als die Nachbarin des Opfers den Täter einmal mitten in der Nacht im Garten antraf, habe ihn das nicht davon abgehalten.

Umhängetasche wurde dem Täter zum Verhängnis

Wie es im Strafbefehl weiter heisst, konnte die Frau den jungen Mann teilweise hören – ihn zu identifizieren war jedoch nicht möglich. Die nächtlichen Besuche seien dabei ein immer grösseres Problem für die Frau geworden. «Sie hatte Angst und mit der Zeit richtiggehend Panik vor Männern und traute sich nicht einmal mehr, alleine durch eine Unterführung zu gehen oder alleine Zug zu fahren», so die Staatsanwaltschaft. Auch wenn sie tagsüber von der Bushaltestelle nach Hause ging, habe sie solche Angst gehabt, dass sie dabei immer telefonierte. Weshalb die Frau nicht schon zu diesem Zeitpunkt die Polizei alarmierte, geht aus dem Strafbefehl nicht hervor.

Um dem Täter auf die Schliche zu kommen, installierte das Stalking-Opfer jedoch zusammen mit Familienangehörigen eine Wildkamera. Diese schaltet sich ein, sobald sie Bewegungen registriert. Diese Kamera richtete sie auf die Regenrinne und einen Teil des Balkons. Am 3. Juli 2021 kam dann der Erfolg: Die Kamera zeichnete eine Person auf. Die Frau wandte sich deshalb an die Polizei.

In der Nacht auf den 17. Juli kletterte der Mann erneut auf den Balkon, um in das Zimmer zu schauen, wobei die Frau die Polizei alarmierte. Der junge Täter konnte jedoch fliehen, bevor die Ordnungshüter eintrafen. Diese konnten aber am Gartenzaun eine Umhängetasche sicherstellen, worin sich Unterlagen des Stalkers befanden.

Mit Falschaussage zum Alibi?

Noch am Morgen des 17. Julis meldete sich der Täter dann mit einer dreisten Lüge bei der kantonalen Notrufzentrale. Er sei am 16. Juli durch zwei Asylbewerber in der Nähe des Hauses seines Opfers angegriffen worden. Dabei habe einer der Angreifer ihm die Umhängetasche entwendet. Laut Strafbefehl wollte er sich bei der Notrufzentrale erkundigen, ob diese Tasche gefunden worden sei. Um eine Anzeige zu erstatten, wurde er auf den Polizeiposten eingeladen.

Trotz der Rechtsmittelbelehrung beschrieb er den ganzen Raubvorfall mit den Asylbewerbern erneut. Offensichtlich wurde dieses Spiel mit dem Feuer dem 18-Jährigen dann aber doch zu heikel und es folgte die Einsicht: «Nach der Einvernahme äusserte er gegenüber der Polizei, dass der Raub nie stattgefunden habe und gestand, dass er mehrfach auf den Balkon der jungen Frau geklettert sei und beim Verlassen des Grundstücks seine Umhängetasche verloren habe», heisst es im Strafbefehl weiter. Er habe befürchtet, dass der Tatverdacht auf ihn fallen könnte, weshalb er mit der Anzeige wegen Raubes von sich ablenken wollte.

Enorme Belastung für das Opfer

Im Strafbefehl heisst es: «Dadurch, dass der Beschuldigte sich wiederholt heimlich am Abend oder in der Nacht auf den Balkon begab und die Frau durch die Fensterläden beobachtete, schürte er bei ihr eine grosse Angst. Sie sah den Beschuldigten einmal und hörte in der Folge immer wieder Geräusche oder sah den Schatten des Beschuldigten auf ihrem Balkon. Infolgedessen fürchtete sie sich je länger je mehr vor dem unbekannten Stalker.» Sie sei dadurch in ihrem täglichen Leben massiv beeinträchtigt gewesen. «Der Mann wusste oder nahm zumindest in Kauf, dass er die Frau durch sein heimliches Beobachten derart ängstigt, dass sie ihr Verhalten anpassen und sich nicht mehr alleine vor die Türe getrauen würde.»

Der Stalker wurde wegen Nötigung, mehrfachem Hausfriedensbruch sowie Irreführung der Rechtspflege zu einer bedingten Geldstrafe 3570 Franken verurteilt – dies bei einer Probezeit von zwei Jahren. Er musste zudem auch eine Busse von 900 Franken sowie die Strafbefehlsgebühr in der Höhe von 800 Franken bezahlen.

Ob es zu weiteren Forderungen seitens des Opfers kam, ist dem Strafbefehl nicht zu entnehmen.