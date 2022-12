Nachwuchsmangel 80 Prozent der Lehrstellen auf dem Bau sind im Aargau nicht besetzt – warum ein «Bürogummi» trotzdem Maurer wird Nach der KV-Lehre liess Silas Weibel das Büro hinter sich, um Maurer zu werden. Ansonsten will das heute kaum noch jemand. Mehr als drei Viertel der Lehrstellen im Baugewerbe sind kantonsweit unbesetzt. Nun werden die Grund- und Weiterbildungen revidiert.

Silas Weibel absolviert bei der Erne AG eine zweijährige Zweitlehre als Maurer. Danach will er sich zum Bauführer weiterbilden. Alex Spichale

An einen Anruf erinnert sich Maren Eichert, Ausbildungsverantwortliche bei der Erne AG in Laufenburg, besonders gut. «Mein Sohn will Maurer werden», habe die Frau am Telefon zu ihr gesagt, «kann er bei Ihnen eine Schnupperlehre machen?». Es sei an der Zeit, dass ihr Kind mit eigenen Augen sehe, wie schlimm es auf dem Bau zu und her gehe.

Da sah es Maren Eichert wieder einmal als geboten, mündlich jene Ausführungen zu umreissen, die sie auf der Unternehmens-Website in drei Sätzen formuliert hat. Dort steht: «Als Maurer brauchst du jede Menge Muckis», «Bauarbeiter sind ungehobelt» und «der Umgang auf dem Bau ist grob». Darüber, als Titel, fett und vor einem Doppelpunkt: «Das ist Quatsch.»

Nahende Pensionierungen, aber kaum Nachwuchs

Baustellenberufe haben ein Imageproblem, und jeden Sommer, wenn der Lehrbeginn naht, zeigt es sich besonders erbarmungslos. Der Nachwuchs, den die Branche so dringend braucht, sucht sein berufliches Glück mittlerweile lieber abseits der Baustelle. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders: Von 182 Lehrstellen im Baugewerbe sind im Kanton Aargau zurzeit erst 38 besetzt, wie der Lehrstellennachweis zeigt.

Nach den Strassenbauern und den Strassenbaupraktikern sind die Maurer und die Baupraktiker jene Berufsgattung, für die im Baugewerbe am meisten Ausbildungsplätze zu vergeben sind. Auf den Lehrbeginn 2022 wären es 56 – besetzt sind lediglich 10.

Bestehensquote sinkt tendenziell

Marc Aurel Hunziker, Vizedirektor und Leiter Bildung des Schweizerischen Baumeisterverbands, bereiten die Lehrstellen-Statistiken seit längerem Sorgen. Im Telefongespräch skizziert er mündlich, was der Verband in einem mehrseitigen Faktenblatt über den Beruf der Maurer und Baupraktiker zusammenfasst: Eine abschüssige Kurve bei der Anzahl der Lernenden.

Diese hat sich zwischen 2010 und 2019 von 1200 auf 700 reduziert. Kleine Quadrate für die Bestehensquote bei der Lehrabschlussprüfung, die tendenziell sinkt.

Ein Kuchendiagramm für jene 39 Prozent, die nach der Lehre den Beruf wechseln und eine aufsteigende Kurve für den grossen Anteil an Mitarbeitern der Generation «Babyboomer», die heute auf den Baustellen die Nachwuchs-Erosion abfedern – und sich nächstens in die Pension verabschieden. Für jede Hiobsbotschaft eine Grafik.

Vom Büro in die Baugrube

Für ein derart taumelndes Gewerbe sind Leute wie Silas Weibel ein Glücksfall. Der 21-jährige Basler hat sich vor zwei Jahren für den umgekehrten Weg entschieden; er ist nicht in eine andere Branche ab-, sondern ins Baugewerbe zugewandert.

Nach der Sekundarschule hat Weibel eine Kaufmännische Lehre absolviert. «Die Arbeit hat mir gefallen», sagt er rückblickend, und doch reizte ihn auch anderes: Selbst mal eine Hauswand mauern, statt durch sein Bürofenster jene des Nachbarhauses anzustarren. An der frischen Luft arbeiten, auch mal dreckig werden, nass oder müde. Als nach dem Lehrabschluss im Sommer 2020 eine Anschlusslösung im Büro in letzter Sekunde platzte, stieg Weibel im Baugeschäft seines Vaters ein.

An einem der folgenden Augusttage stand er bei 32 Grad im Schatten erstmals in einer Baugrube und tat, was Hilfsarbeiter dort unten häufig tun: Er verlegte Eisen, während Stunden. Weibel sagt:

«Das war heftig, doch man gewöhnt sich an die körperlichen Bedingungen. Inzwischen gehe ich nach der Arbeit manchmal noch trainieren.»

Bald war für ihn klar, dass der Bau nicht bloss eine vorübergehende Lösung war. Er wollte bleiben. In den Herbstmonaten verschickte Silas Weibel vier Bewerbungen – eine davon an die Erne AG. Mit seinen guten Schulnoten war er dort fast schon eine Ausnahmeerscheinung. Ausbildungschefin Maren Eichert sagt: «Es kommt immer seltener vor, dass wir bei Stellenanwärtern allein aufgrund ihrer Bewerbung begeistert sind und sie umgehend einladen möchten.»

Maren Eichert ist Ausbildungsverantwortliche bei der Erne AG in Laufenburg. Sie hat auch Silas Weibel eingestellt. Alex Spichale

Komme es zum Abschluss des Lehrvertrags, sei der Lehrbetrieb während der Ausbildung mehr gefordert als früher. «Es ist zunehmend mehr Unterstützung in den schulischen Fächern gefragt», sagt Eichert. Doch der Fachkräftemangel dränge zum Handeln: «Wir möchten unser eigenes Personal ausbilden, und wir möchten, dass es nach der Lehre bleibt.» Deshalb passte die Erne AG sich an.

Um diese Betreuung leisten zu können, wurde im Januar 2020 eine neue Stelle geschaffen; seither haben die Lernenden im Hoch- und Tiefbau – also die Maurer, Baupraktiker, Strassenbauer und Strassenbaupraktiker – eine zusätzliche Ansprechperson, die sie betreut und bei Bedarf mit ihnen übt.

Silas Weibel sagt, auf eine solche Betreuung habe er bei der Wahl des Lehrbetriebs Wert gelegt: «Mir war es wichtig, dass mein Ausbildner sich Zeit nimmt und mich begleitet.» Zwar erhielt er zwei Zusagen, doch den Lehrvertrag unterschrieb er deshalb bei der Erne AG. In seinem Freundeskreis sorgte dieser Branchenwechsel für überraschte Gesichter: Der Dreck, der Rücken, der schon bald verschlissen sein würde – die bekannten Vorurteile.

Doch Weibel sagt dazu: «Als ich ihnen erklärt habe, wie mein Plan aussieht, haben sie gemerkt, dass das ein guter Weg für mich ist.» Sein Plan: Die Lehre abschliessen und sich danach zum Bauführer ausbilden lassen.

Modernere Ausbildung, eidgenössische Diplome

Um besser zu verstehen, welche Vorurteile sich gegenüber dem Baugewerbe am hartnäckigsten halten, hat der Schweizerische Baumeisterverband vor zwei Jahren ein externes Institut mit einer Umfrage beauftragt. Die Ergebnisse fasst Marc Aurel Hunziker, Vizedirektor und Leiter Bildung, so zusammen:

«Wenn bekannter wäre, dass unsere Berufsleute sehr gut bezahlt sind, früh Verantwortung übernehmen können und attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten haben, die von der Baustelle ins Büro führen, wäre eine Lehre auf dem Bau für viele Jugendliche eine gute Option.»

Anpacken will der Schweizer Baumeisterverband die Nachwuchsprobleme nun mit einem Strategiepapier, das er «Masterplan 2030» nennt. Der Plan sieht vor, die Bildungspläne und -verordnungen für die Maurer und Baupraktiker zu revidieren und die Weiterbildungen für Kaderfunktionen – also die Abschlüsse als Vorarbeiter, Bau-Polier, Bauführer und Baumeister – zu modernisieren.

«In der Grundbildung gab es einen Aufholbedarf, was die Entwicklung und die Ausrichtung an die Erfordernisse des Arbeitsmarkts betrifft. Baustellen werden komplexer, anspruchsvoller und digitaler. Daran wollen wir uns orientieren», sagt Marc Aurel Hunziker. Dazu wurden nun die Profile mit den Anforderungen, die Berufsleute erreichen sollen, überarbeitet.

Die technische Entwicklung macht digitale Kompetenzen auf der Baustelle wichtiger, beispielsweise beim Vermessen oder Rapportieren, beim Lesen von Bauplänen, aber auch bei der Steuerung von Baumaschinen. Zudem nehmen Nachhaltigkeit, Umweltschutz oder Kreislaufwirtschaft künftig eine prägendere Rolle ein.

Feilen an den Umgangsformen

Auch am «rauen Ton», von dem häufig zu hören ist, will man arbeiten, obwohl Marc Aurel Hunziker es gerne anders formuliert. Die Selbst- und Sozialkompetenz werde im neuen Berufsprofil eine zentrale Rolle spielen, sagt er: «Die jungen Berufsleute kommen auf der Baustelle auch mit Anwohnern oder mit Menschen aus anderen Gewerbezweigen in Kontakt.

Da ist es entscheidend, dass sie wissen, wie man sich als Berufsmann oder -frau verhält, wie man kommuniziert und mit den verschiedenen Anspruchsgruppen einen passenden Umgang findet.»

Das Qualifikationsprofil ist inzwischen erstellt, momentan wird der Bildungsplan erarbeitet. Weil bei der Grundbildung auch Bund, Kantone oder Berufsschulen mitreden, wird es noch dauern, bis alle formalen Bedingungen erfüllt sind und die ersten Lernenden nach neuem Standard ausgebildet werden. Spätestens im Sommer 2025 soll es aber so weit sein.

Der Quereinstieg wird einfacher

Damit die frisch ausgebildeten Fachkräfte der Branche treu bleiben, sollen auch die vier Weiterbildungslehrgänge für die Kaderfunktionen attraktiver werden. Geplant ist, die Abschlüsse zu standardisieren – das bedeutet, dass in Zukunft auch Vorarbeiter und Bauführer einen eidgenössisch anerkannten Titel führen. Bisher war das nur bei den Polieren und Baumeistern der Fall. Ob das neue Weiterbildungskonzept eingeführt wird, entscheidet die Delegiertenversammlung im November.

Parallel zu diesen Neuerungen will das Baugewerbe auch durchlässiger werden: «Zukünftig wollen wir uns für Quereinsteiger mehr öffnen», sagt Marc Aurel Hunziker. Bisher brauchte es zur Weiterbildung eine Lehre als Maurer oder Baupraktiker, neu soll der Weg auch für Personen aus anderen Branchen frei werden, sofern sie die Berufserfahrung im Bauhauptgewerbe mitbringen.

Für Personen wie Silas Weibel, die zum Beispiel eine KV-Lehre abgeschlossen haben und eine Kaderfunktion im Baugewerbe anstreben, ist es also bald nicht mehr nötig, auf dem Bau eine Zweitlehre zu machen.