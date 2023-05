Am Tag der Pflege können Schüler verschiedene Berufe ausprobieren

Zehntausende Arbeitskräfte könnten im Pflegebereich schon in wenigen Jahren fehlen. Händeringend sucht man deshalb auch im Aargau nach Nachwuchskräften. Am heutigen Tag der Pflege konnten Schüler deshalb in ein Alterszentrum reinschauen, um zu erfahren, wie vielseitig Pflegeberufe sein können.