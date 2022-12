Nachhaltigkeit Miet-Christbäume: Sie werden im bündnerischen Filisur gezüchtet – und für Weihnachten in den Aargau ausgeliehen Christbäume im Topf werden immer beliebter. Das Start-up «Happy Tree» liefert dieses Jahr rund 100 solcher «lebender Tannen» in den Aargau aus. Zur Nachhaltigkeit sind die Meinungen geteilt.

Tanne in biologisch abbaubarem Topf: Das Start-up «Happy Tree» setzt auf wiederverwendbare Christbäume. Bild: zvg

Er ist wieder da: der Dezember, der Tannen zu Christbäumen befördert. Und je näher die Festtage rücken, desto hektischer geht es in den Grossverteilern oder an den Verkaufsstellen der Produzenten zu und her: Baum für Baum segelt durch das Metallrohr ins Netz.

Wald Schweiz, der Verband der Waldeigentümer schätzt, dass in der Schweiz jährlich zwischen 1,2 und 1,4 Millionen Weihnachtsbäume verkauft werden. Etwa 45 Prozent davon stammen aus heimischer Produktion.

Auch Bruno Schär gehörte während Jahren zur Tannenbaum-Kundschaft. Bis ihm im Januar 2021 «beinahe das Herz blutete», als er einmal mehr «eine wunderschöne Nordmann-Tanne» entsorgte. So beschreibt es der 62-Jährige auf seiner Firmenwebsite – denn aus dem ehemaligen Informatiker ist inzwischen ein Start-up-Besitzer geworden.

Bestellungen «im höheren dreistelligen Bereich»

Mit einem Geschäftspartner hat Schär im vergangenen Jahr das Unternehmen «Happy Tree» gegründet. Der Firmensitz liegt im zürcherischen Bülach, im Angebot stehen Tannen diverser Grössen, die für die Weihnachtsfeier gemietet werden können. Sie kommen in einem biologisch abbaubaren Topf aus Kokosfaser daher, den das Unternehmen selber entwickelt hat und in Asien produzieren lässt. Die Bäumchen werden der Kundschaft im Dezember vor die Haustüre transportiert und nach den Festtagen wieder abgeholt. Geliefert wird schweizweit – Romandie, Tessin und Wallis auf Anfrage.

Gründer Bruno Schär beim Umtopfen eines Tännchens. Bild: zvg

Herkömmliche Christbäume, die mit der Axt geerntet werden, trocknen bald aus, sterben ab und können kein CO 2 mehr binden. Deshalb sieht Schär in seinen «lebenden Weihnachtsbäumen» vor dem Hintergrund des Klimawandels eine nachhaltige Alternative.

Im Winter 2021/22 bot Bruno Schär den Service erstmals an, seither habe sich die Nachfrage prächtig entwickelt, sagt er. «Im Vergleich zum ersten Jahr haben die Bestellungen um 60 Prozent zugenommen.» Genaue Zahlen zu den vermieteten Bäumchen will er nicht bekannt geben. Man liege «im höheren dreistelligen Bereich».

Der Baum im Topf ist erheblich teurer

Die meisten Bestellungen erhält «Happy Tree» aus Städten wie Zürich, Basel oder Bern. 14 Prozent der Bestellungen würden in den Aargau geliefert, sagt Schär. Zu den Kunden zählen nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen. Etwa die Raiffeisenbank Aare-Reuss. Sie hat ihre fünf Filialen in diesem Jahr erstmals mit Topf-Tannen geschmückt.

Die Raiffeisenbank Aare-Reuss hat Tannenbäume im Topf gemietet. Bild: zvg

Das Umschwenken auf lebende Bäume sei Teil der betrieblichen Nachhaltigkeitsbemühungen, erklärt Sprecherin Andrea Märki. «Die Bäume wachsen über Jahre, und werden dann millionenfach abgeholzt und nach den Festtagen entsorgt. Das ist so schade», findet sie. Der Nachhaltigkeitsgedanke rechtfertigt aus ihrer Sicht auch den Preis: Bei «Happy Tree» kostet eine Nordmann-Tanne von 1,75 Metern 170 Franken, hinzu kommt eine Lieferpauschale von rund 50 Franken. Insgesamt schätzt Märki die Mehrkosten auf 30 Prozent.

Das dürfte eher zurückhaltend gerechnet sein: Hermann Baggenstos etwa, Landwirt aus Aristau, verlangt für eine zwei Meter hohe Nordmann-Tanne 73 Franken. Finanzielle Unterstützung erhält er nicht; der Bund sieht für Christbaumkulturen keine Direktzahlungen vor. Das sei «ein fairer Preis für einen Schweizer Baum», findet Baggenstos.

Topf-Tannen: Sie binden CO 2 – haben aber weite Transportwege

Dass seine Topfbäumchen teurer seien, habe vor allem mit der regelmässigen Pflege zu tun, die diese bräuchten, sagt Schär. Dazu hat er sich mit der Gärtnerei Schutz im bündnerischen Filisur zusammengetan, die seit knapp zehn Jahren Mietchristbäume anbietet. Sie kümmert sich in seinem Auftrag um die Tannen, lagert sie in den Töpfen, liefert sie von Filisur an die Kundschaft aus und holt sie nach Weihnachten wieder ab.

Hermann Baggenstos verkauft in Aristau Christbäume. Bild: Melanie Burgener

Ein Konzept, das Hermann Baggenstos nicht recht überzeugt: «Ich bezweifle, dass der Topfbaum die nachhaltigere Lösung ist, wenn er vom Bündnerland zur Kundschaft und wieder ins Bündnerland gekarrt wird.» In Grossverteilern würden die Tännchen ausserdem meist in Plastiktöpfen verkauft. Ohne fachgerechte Pflege würden sie häufig absterben.

Bruno Schär sieht es anders: «Auch Schnittchristbäume werden mit dem Auto eingekauft», entgegnet er. Die Umweltbelastung des Lieferservices werde möglichst tief gehalten, indem pro Ladung 100 bis 150 Bäume transportiert würden. Sein Topf werde zwar in Asien hergestellt, doch sei er biologisch abbaubar und bestehe aus Kokosfasern, einem Abfallprodukt. Und: Dank fachgerechter Pflege in Filisur dürfe er bei seinen Tannen mit einer Überlebensrate von 98 Prozent rechnen.

Alles Bäume, die weiterleben.