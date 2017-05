Von ursprünglichen 18 Bands verbleiben noch 7, die sich an den Vorausscheidungen in Baden, Aarau und Zofingen durchsetzen konnten. Die Spannung steigt, es winkt die grosse Chance, in diesem Sommer an einem Schweizer Festival spielen zu können.

Die Rede ist vom bandXaargau, dem Aargauer Band-Contest, der dieses Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiert. Doch Cyrill Sutter, Projektleiter des Events, mag nicht von einem Contest reden: «Der Contest am Ende soll mehr ein Ansporn sein, das Wettbewerbs-Element hinter dem Anlass ist etwas in den Hintergrund gerückt. Die Bands können wertvolle Bühnenerfahrung sammeln», so der Badener.