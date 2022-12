Nachgefragt «Ich bin schon ein guter Jasser, aber ich jasse zum Plausch»: Das sagt der Jasskönig der Nordwestschweiz nach seinem Sieg Paul Dietschi (70) aus Winznau ist der Jasskönig der Nordwestschweiz. Wo er das Jassen gelernt ‒ und warum es ihn schon bis nach Budapest gebracht hat.

Paul Dietschi aus Winznau holte sich den Titel als erster Jasskönig Nordwestschweiz. Valentin Hehli

Herr Dietschi, herzliche Gratulation zum Königstitel. Was führte Sie zum Erfolg?

Paul Dietschi: Die erste Runde war phänomenal. Es folgte ein kleiner Einbruch und danach hatte ich einfach richtig gute Partner und Karten. Ohne Karten kannst du nichts ausrichten.

Hätten Sie heute beim Aufstehen mit dem Sieg gerechnet?

Nein. Ich bin schon ein guter Jasser, aber ich jasse zum Plausch. Mir muss es Spass machen. Es war richtig schön, hier zu spielen: Wir haben nicht nur Karten, sondern auch Sprüche geklopft.

Wo haben Sie das Jassen gelernt?

Ganz klassisch, zu Hause von den Eltern. Aufgewachsen bin ich in Lostorf. In der Familie und mit Freunden der Eltern haben wir viel gejasst.

Was macht für Sie dessen Faszination aus?

Es ist ein Partnerspiel. Du musst mit dem Partner zusammenwirken, dich gut verstehen. Das finde ich schön.

Wer sind heute ihre Jasspartner?

Seit 40 Jahren habe ich mit Kollegen ein private Jassrunde. Einmal im Monat treffen wir uns bei einem daheim und spielen stundenlang den «Coiffeur». Da jassen wir dann auch um Geld.

Paul Dietschi nimmt von Nadine Wietlisbach von CH Media die Auszeichnung als Jasskönig Nordwestschweiz entgegen. Valentin Hehli

Was heisst das konkret?

Da können an einem Abend schon mal 200 Franken zusammenkommen. Das geht aber alles in ein gemeinsames Reisekässeli.

Oha! Und was passiert mit dem Kässeli, wenn es gefüllt ist?

Das eröffnet uns die Welt. Wir waren an der Fussball-EM 1996 in England, an der Euro 04 in Portugal, auf Weinreise im Piemont. Einmal hatten wir sogar so viel Geld zusammengejasst, dass wir es bis nach Budapest schafften, samt unseren Frauen. Sie bekochen uns, während wir jassen – da konnten wir uns endlich revanchieren.

Was machen Sie, wenn Sie nicht jassen?

Ich bin glücklicher Pensionierter, aktiv in den Männerriegen des STV Winznau und des TV Olten. Davor war ich Bauingenieur im Leitungs-, Strassen- und Wasserkraftwerksbau. Mit dem Kanton durfte ich etwa die Innerortsausbauten in Niederwil, Waltenschwil oder Bünzen realisieren.

So sind sie quasi von ganz tief bis ganz hoch, zum Königstitel gelangt. Was ist das für ein Gefühl?

Wunderbar! Und ich habe ja eine Woche für zwei im Solbadhotel Sigriswil gewonnen. Meine Frau wird Freude haben an diesem unerwarteten Weihnachtsgeschenk.

Allerdings. Und wo trifft man den Jasskönig der Nordwestschweiz wieder am Jasstisch?

Am 23. Dezember treffen wir uns wieder in unserem Jassgrüppli, aber das ist privat. In der Öffentlichkeit, wenn Sie so wollen, immer am ersten Dienstag im Monat, am Seniorenjassturnier im Niederamt.