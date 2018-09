«Das Amt als Ständerat würde mich sehr reizen, in dieser Funktion könnte ich den Aargau in Bern noch besser vertreten», sagt Thierry Burkart (43, Baden). «Ich habe allerdings noch keine definitive Entscheidung getroffen, zuvor werde ich noch verschiedene Gespräche führen.» Er sei zwar erst drei Jahre als Nationalrat in Bern, habe sich aber schnell etabliert und sei sehr gut vernetzt. Zudem kenne er den Aargau aus seiner langen politischen Tätigkeit als Grossrat und Grossratspräsident.

Er lanciert schon fast einen Wahlslogan: «Ich trage unseren Kanton im Herzen und bin überzeugt, dass ich in Bern für den Aargau etwas bewirken könnte.» Der Rechtsanwalt hält fest, er scheue die politische Auseinandersetzung nicht, die im Nationalrat oft hart geführt werde. «Ich diskutiere aber immer mit Anstand und Respekt, von meinem politischen Stil her würde der Ständerat gut passen für mich.» Das sei ihm in Bern von mehreren Politikern bestätigt worden.