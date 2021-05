Nachfolge Neuer Kommunikationsleiter in Markus Dieths Departement Ab 1. August übernimmt ein neuer Kommunikationsleiter im Departement von Regierungsrat Markus Dieth. Roland Teuscher aus Küttigen tritt die Nachfolge von Claudia Penta an.

Roland Teuscher zVg

Nach zehn Jahren widmet sich die bisherige Kommunikationsleiterin im Departement Finanzen und Ressourcen, Claudia Penta, einer neuen Herausforderung. Auf sie folgt ab 1. August Roland Teuscher, wie aus einer Mitteilung des Kantons hervorgeht.

Der 52-Jährige sei im Aargau bestens vernetzt und bringe langjährige Erfahrung in allen Kommunikations- und Marketingdisziplinen mit. In den letzten zehn Jahren war er in verschiedenen Funktionen für die Unternehmenskommunikation und als Mediensprecher der Neuen Aargauer Bank tätig. Teuscher wohnt in Küttigen und verfügt über zwei Masterabschlüsse in Marketing und Betriebswirtschaft sowie in Corporate Communications.

«Markus Dieth freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Roland Teuscher und bedankt sich bei Claudia Penta für ihren wertvollen, engagierten Einsatz für den Kanton Aargau während 10 Jahren und wünscht ihr viel Erfolg für ihre neue berufliche Herausforderung», heisst es weiter. (sam)