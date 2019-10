Nach Vorwurf der Vetternwirtschaft: Stephan Diethelm tritt per sofort aus dem Aargauer Kuratorium zurück

Die Aargauer Zeitung legte in den letzten Monaten in einer Reihe von Artikeln die Doppelrolle des Vizepräsidenten des Aargauer Kuratoriums dar. So zeigte sich, dass Stephan Diethelm gleichzeitig Geldgeber und Geldempfänger war. Geldgeber war er als Kuratoriumsmitglied, Geldempfänger als Veranstalter der Konzertreihe «Musig im Pflegidach Muri».

Bevor Diethelm 2012 Kurator wurde, erhielt seine Veranstaltung noch bescheidene 15'000 Franken. Danach, mit Diethelm, wurden die Beiträge kontinuierlich auf heute 40'000 Franken aufgestockt. Das entspricht beinahe einer Verdreifachung.

«Das riecht nach Vetterliwirtschaft», sagte die Musikerin Renata Friederich im September gegenüber der AZ, «das Kuratorium bewegt sich hier zumindest in einem Graubereich.»

Es waren solche Einschätzungen, die Diethelm nun als Grund für den sofortigen Rücktritt anführt. In einer Medienmitteilung vom Montagabend nennt der Präsident des Kuratoriums, Rolf Keller, die Berichterstattung der Aargauer Zeitung «tendenziös und personifiziert».

Die Vorwürfe der Vetternwirtschaft und des intransparenten Vorgehens bei der Gesuchsbehandlung seien «haltlos». Die Anwürfe seien «in ihrem Ausmass für Diethelm und seine Familie nicht mehr tragbar».

Stephan Diethelm war als Kurator treibende Kraft bei der Ausweitung der Musikförderung in den Bereichen Jazz & Rock/Pop. Das Aargauer Kuratorium bedauert in der Medienmitteilung, auf das grosse Engagement und den ausgeprägten Sachverstand von Stephan Diethelm verzichten zu müssen. (sku/jk)