Nach Verlust von über 45 Millionen: Aargauische Gebäudeversicherung zurück in den schwarzen Zahlen

Das sehr positive Geschäftsergebnis 2019 sei die Folge eines weit unterdurchschnittlichen Schadenjahrs, verbunden mit einer unerwartet positiven Entwicklung an den Finanzmärkten, heisst es in der am Mittwoch veröffentlichten Botschaft an den Grossen Rat. Hinzu komme eine Höherbewertung der eigenen Liegenschaften. Dies habe einen einmaligen Effekt von rund 23 Millionen Franken.

Die Schadensumme für die Elementarschäden 2019 lag mit insgesamt 5,4 Millionen Franken deutlich unter dem Vorjahr mit 32,6 Millionen Franken. Die meisten Elementarschäden wurden der AGV aufgrund des Sturmtiefs Bennet vom 4. März und einem Sommergewitter am 18. August gemeldet.

Das Sturmtief Bennet wütete im Freiamt besonders heftig: