Nach Verhaftung wegen Drohungen gegen Behörden: Wettinger Arzt in der geschlossenen Abteilung

Am späten Karsamstagabend hat die Kantonspolizei in Wettingen einen 58-jährigen Arzt festgenommen. Laut der Mitteilung der Polizei hatte der Arzt, der sich in den sozialen Medien kritisch zu Coronamassnahmen von Bund und Kantonen geäussert hatte, «Drohungen gegen Angehörige und Behörden» verbreitet. Und es bestand der Verdacht, dass der «mutmasslich psychisch labile Mann» bewaffnet sein könnte. Der Arzt wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen – von dort meldet er sich am Ostermontag auf Twitter: «Man konnte mir heute bei der endlich erfolgten Einvernahme keine ‹Drohung› von mir zeigen».

Alex Dutler, Sprecher der Staatsanwaltschaft, äussert sich nicht zum Aussageverhalten des Mannes. Dieser wurde durch die Polizei befragt und ärztlich untersucht. Die Ärzte kamen zum Schluss, dass er nicht haftfähig wäre. Daher wurde bei ihm eine fürsorgerische Unterbringung angeordnet. Dies ist laut Dutler üblich, wenn davon ausgegangen werden muss, dass jemand eine Gefahr für sich selber oder Dritte darstellen könnte.

Dutler sagt: «Die fürsorgerische Unterbringung kann gerichtlich angefochten werden, bisher hat der Beschuldigte dies aber nicht getan.» Deshalb sitzt der Arzt in der geschlossenen Abteilung in Königsfelden. Über eine mögliche Aufhebung der fürsorgerischen Unterbringung würden die Ärzte entscheiden. «Die Staatsanwaltschaft würde über diesen Entscheid informiert und hätte die Gelegenheit, ihrerseits Haft zu beantragen.»