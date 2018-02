Regierungsrat will Führungsgremien weiterhin selber besetzen

Der Kanton Aargau verfügt derzeit über 41 Beteiligungen, dazu gehören der Energiekonzern Axpo, die Aargauische Kantonalbank (AKB) oder die kantonale Gebäudeversicherung. Die Kantonalbank ist die einzige dieser Beteiligungen, bei der das oberste Leitungsorgan vom Grossen Rat gewählt wird (siehe Artikel). Bei allen anderen Beteiligungen ernennt der Regierungsrat die Mitglieder der obersten Leitungsorgane direkt oder nominiert Kandidaten, die von der Generalversammlung oder einem analogen Organ gewählt werden.

SVP-Grossrat Martin Keller möchte dies ändern, er verlangt mit einem Vorstoss, künftig solle das Kantonsparlament bei allen wichtigen Beteiligungen das Führungsgremium wählen. Keller kritisiert, die heutige Regelung sei intransparent, führe zu Machtballungen bei einzelnen Parteien und zu einem Eigenleben der Mandatsträger. Die gewünschte Entpolitisierung der Gremien habe sich nur in wenigen Fällen eingestellt. Keller will «zur Erhöhung der Transparenz, zur Abstützung der politischen Ausgewogenheit und zur Stärkung des Demokratiegedankens» die Wahlen künftig dem Grossen Rat übertragen.

Der Regierungsrat lehnt Kellers Vorstoss ab und entgegnet in seiner Antwort, er teile dessen Ansichten nicht. Bei einer Wahl durch den Grossen Rat komme es «tendenziell zu einer stärkeren Politisierung der obersten Leitungsorgane», hält der Regierungsrat fest. Bei anstehenden Wahlen von obersten Leitungsgremien in grosse kantonale Beteiligungen würden sich «üblicherweise viele geeignete Personen» melden. Nach den Erfahrungen bei der AKB geht die Regierung davon aus, «dass sich bei anderen Beteiligungen geeignete Personen bei einer Wahl durch den Grossen Rat nicht bewerben würden, um nicht zum Spielball einer politischen Auseinandersetzung zu werden». Die breite öffentliche Diskussion im Parlament und in den Medien über die Fähigkeiten der Bewerber und die Risiken der Nichtwahl würden eine Hemmschwelle darstellen.

Der Regierungsrat hält weiter fest, man lege grossen Wert auf die Unabhängigkeit der Mitglieder dieser Führungsgremien. die Parteizugehörigkeit von Bewerbern sei weder ein Wahlkriterium noch ein Wahlhindernis. (fh)