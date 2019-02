Franziska Roth hat am Dienstag in der Sendung «Talk Täglich» auf Tele M1 verkündet, dass ihr Departement Gesundheit und Soziales (DGS) eine Mailbox eingerichtet hat, unter der sich Bürgerinnen und Bürger mit einem Anliegen an das Departement melden können.

Das DGS würde bei allen Meldungen, die in der Mailbox eingehen, die Frage stellen, warum der Fall «so und nicht anders» behandelt worden sei – sprich: wo was schiefgelaufen ist. Auch, wer falsch gehandelt hat? Die interne Untersuchung könne verschiedene Massnahmen auslösen, sagt Franziska Roth, «es geht nicht darum, wer einen Fehler gemacht hat, sondern darum, was und warum etwas schiefgelaufen ist.» Da sich die Mailbox an Personen mit Anliegen aus der Vergangenheit richtet, werde es sich vielleicht auch um Fälle handeln, die Jahre zurückliegen.

Die Mailbox soll bis Ende des Jahres in Betrieb sein. Franziska Roth hofft, dass bis dahin auch Schwachstellen in der Departements-Organisation ausgeräumt werden können, sodass sich das DGS ab 2020 nicht mehr mit der Aufarbeitung von Missständen der letzten Jahre auseinandersetzen muss.

Die ganze «Talk Täglich»-Sendung mit Regierungsrätin Franziska Roth zum Thema können Sie hier nachschauen: