Grillplätze und Feuerstellen waren am Wochenende gut besucht. Doch: Am Montag folgt das grosse Aufräumen. Denn die Abfalleimer sind überfüllt, daneben liegt haufenweise Müll.

An der Feuerstelle an der Aare in Obergösgen findet Rentner Leo Meichtri neben Lebensmitteln, leeren Bierdosen oder PET-Flaschen auch volle Windeln. «Das sollte man mit einer Busse bestrafen», sagt er gegenüber «TeleM1». «Aber wer war es?», fragt er rhetorisch.

Dasselbe Bild zeigt sich auch in Aarau an der Aare oder in Schönenwerd beim Entennest. Dort findet Fischer Erwin Fedier sogar einen Coop-Einkaufswagen gefüllt mit Abfall. «Das ist mühsam – es ist natürlich wieder Montagmorgen.»