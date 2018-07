Es dürfte nicht allen passen, dass Licht in die dunkle Vergangenheit gebracht werden soll. Zuletzt spielte der damalige Heimleiter Peter Bringold die Vergangenheit herunter. Verurteilte zwar, was der Pfarrer Andreas Santoni angetan hatte, kritisierte aber gleichzeitig die heutige Heimleitung dafür, dass sie sich öffentlich bei ihm entschuldigt hatte.

In einem Brief an die AZ hielt Peter Bringold mit aller Deutlichkeit fest, dass keiner der angeschuldigten Verantwortungsträger von den «verabscheuungswürdigen Machenschaften im Pfarrhaus je etwas erfahren oder davon gewusst hat». Das zu lesen, war für Andreas Santoni wie ein Faustschlag ins Gesicht. Guido Fluri kann das nachvollziehen. Werden solche Vorfälle relativiert, kämen die Betroffenen wieder in eine Situation, «in der sie sich für den Missbrauch rechtfertigen müssen».