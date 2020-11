Nach Schüssen auf Cousin: Der Täter blitzt vor Bundesgericht ab – und muss ins Gefängnis

Der Streit eskalierte in einer Samstagnacht im Gewerbegebiet von Spreitenbach. Ein Kosovare wollte seinen Cousin zur Rede stellen, weil dieser ihn um viel Geld gebracht haben soll. Statt ihm wie versprochen mit dem Restaurant zu helfen, mit dem er in finanzielle Not geraten war. Doch der Cousin wollte nichts von einem klärenden Gespräch wissen. Der abgewiesene Restaurantbetreiber geriet in Rage. Er zog seine Pistole und schoss in das Auto, in dem sein Cousin sass.

Als dieser davonfuhr, gab er zwei weitere Schüsse auf dessen Mercedes ab. Der Fahrer blieb unverletzt. Eine der Kugeln traf jedoch die Elektronik des Fahrzeugs, das kurze Zeit später nach dem Bareggtunnel Feuer fing und ausbrannte.

Der eskalierte Familienstreit vom März 2016 beschäftigte fortan die Justiz. Das Bezirksgericht Baden sprach den Schützen wegen versuchter vorsätzlicher Tötung, qualifizierter Sachbeschädigung und Widerhandlung gegen das Waffengesetz schuldig. Die Dauer der Freiheitsstrafe wurde später vom Aargauer Obergericht von sechs auf siebeneinhalb Jahre erhöht. Der Beschuldigte wandte sich daraufhin ans Bundesgericht und verlangte dort einen Freispruch vom Vorwurf der versuchten vorsätzlichen Tötung sowie eine bedingte Freiheitsstrafe.