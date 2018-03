Aus rein organisatorischer Sicht ist für den Gerichtspräsidenten aber klar: «Wir können eine positive Bilanz ziehen.» Der Fokus und die Konzentration der Öffentlichkeit hätten spätestens ab Bekanntgabe der Anklageschrift, einen Tag vor Prozessbeginn, «vollumfänglich auf unserer Verhandlung gelegen».

Das sei in diesem Umfang für das Bezirksgericht Lenzburg erstmalig gewesen. Aeschbach erlebte die Berichte und Sendungen zum Prozess überwiegend positiv. Er sagt: «Der Dank und ein Lob gehen an dieser Stelle auch an die Medienvertreter für ihre zurückhaltende Berichterstattung.»

Eine zusätzliche Herausforderung habe für das Gericht darin bestanden, dass die Verhandlung «auswärts» in Schafisheim und damit in fremder Umgebung stattgefunden habe. «Doch die Abläufe haben auch ausser Haus tadellos funktioniert, sowohl in technischer und logistischer Hinsicht als auch bezüglich der getroffenen Sicherheitsmassnahmen», erklärt Aeschbach. Dies sei massgeblich der hochprofessionellen Teamarbeit der beteiligten Stellen und Personen zu verdanken.