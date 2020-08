Nach Rücktrittsforderung sagt Gallati: «Ich bin nicht sicher, ob ich den richtigen Entscheid gefällt habe»

Warum haben Sie entschieden, die Veranstaltung weiterlaufen zu lassen, obwohl Vorschriften, beispielsweise das Abstandhalten, nicht eingehalten wurden?

Jean-Pierre Gallati: Es war ein spontaner Entscheid in der Situation, die Meinungsfreiheit und die öffentliche Debatte zu ermöglichen. Kurz vor meinem Grusswort hatte ich festgestellt, dass die Abstandsvorschriften teilweise und vor allem in den hinteren Reihen nicht eingehalten wurden. Allerdings war die Situation auf dem Schlossplatz, d. h. im Freien nicht so eng wie zum Beispiel in einem Club.

Niemand von den Anwesenden forderte eine Räumung des Platzes oder hätte selber die Veranstaltung verlassen. Es war ein Ermessensentscheid, den ich in der Minute vor meinem Grusswort getroffen habe. Ich habe vor Ort die Informationsfreiheit und die Möglichkeit des Dialogs höher gewichtet als die Einhaltung aller Vorschriften. Dabei sind mir auch die Black-­Lives-Matter-Demonstrationen in grossen Schweizer Städten während des Demonstrationsverbots in den Sinn gekommen, an welchen es viel mehr Teilnehmer hatte.