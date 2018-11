Anfang dieses Jahres kündigte Pascale Bruderer überraschend ihren Rücktritt an. Ihre Zukunft sehe sie in der Wirtschaft, sagte die Aargauer SP-Politikerin. Nun werden erste Details bekannt: Bruderer wird per 1. Januar 2019 Teilhaberin und Verwaltungsratsmitglied des Schweizer Startups Crossiety aus Thalwil.