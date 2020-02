Nach Rückenoperation: Stephan Attiger nimmt seine Arbeit wieder auf

im Januar meldete die AZ, dass sich Bau- und Energiedirektor Stephan Attiger Mitte Monat einer seit längerer Zeit geplanten Rückenoperation unterziehen muss und er deshalb voraussichtlich bis Ende der Sportferien abwesend sein werde. Attiger wählte diesen Zeitraum, wie er damals zur AZ sagte, weil er in die Sportferienzeit fiel, in der meist nicht so viel läuft, und weil in dieser Zeit auch keine Grossratssitzungen stattfanden. Die Operation verlief erfolgreich, Attiger ist wie geplant wieder im Büro und nimmt am Mittwoch an der ersten Regierungssitzung nach den Sportferien teil. (mku)